Visite guidate del ciclo Agave Racconta durante Effetto Venezia

Entrambe le visite avranno durata di 1h, dalle 19.00 alle 20.00

Giovedì 1 agosto e venerdì 2 agosto la cooperativa Agave promuove due visite guidate per conoscere aspetti storici e culturali della storia livornese. Si inizia con la visita “Alla scoperta del porto Mediceo”, un’esperienza della durata di 1 ora per conoscere gli sviluppi dell’antico porto di Livorno. Sarà un viaggio tra le personalità della famiglia Medici e dei frutti che diede nei secoli la loro ambizione. Parleremo di una famiglia al potere, in un itinerario tra ciò che rimane degli antichi forti medicei, eventi storici e curiosità. Il giorno successivo la visita sarà invece intitolata “Alla scoperta del Duomo e dintorni”, e sarà dedicata agli edifici di maggiore rilievo del centro di Livorno. Si tratta di una passeggiata tra i palazzi più importanti tra cui l’esterno della cattedrale che domina la Piazza Grande, la piazza del Comune per osservare e commentare tutti gli edifici di governo che si affacciano su questa piazza, come la Camera di Commercio, l’antico Comune, il Palazzo della Provincia e alcuni elementi artistici scultorei. Entrambe le visite avranno durata di 1h, dalle 19.00 alle 20.00. Il costo è di 9€ a persona per gli adulti e di 4€ per i bambini. È richiesta la prenotazione contattandoci al 348 0404516, oppure all’indirizzo mail [email protected]. Le visite saranno confermate con un numero minimo di adesioni di 10 persone. https://www.agaveservizi.it/tour-a-piedi-alla-scoperta-del-porto-mediceo-1.htm

