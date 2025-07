Inaugurazione record, in 30mila tra fuochi e Patty Pravo

Foto Andrea Dani per Visit Livorno

Salvetti: "Serata senza precedenti, oltre 30mila persone hanno piacevolmente invaso il quartiere". In migliaia in piazza della Repubblica per i fuochi e piazza del Luogo Pio per assistere al concerto di Patty Pravo

“Senza precedenti, oltre 30mila persone hanno piacevolmente invaso il quartiere” annuncia il sindaco Salvetti all’indomani della prima serata (30 luglio) di Effetto Venezia. Migliaia le persone tra piazza della Repubblica stracolma per i fuochi e piazza del Luogo Pio per assistere al concerto di Patty Pravo. Già dal pomeriggio erano state centinaia quelle che avevano raggiunto la Venezia in attesa dello spettacolo di danza di Raffaele Paganini e dell’esibizione dell’artista veneziana. Non ci poteva essere avvio migliore per omaggiare il quarantennale della kermesse estiva più importante della costa toscana. Il programma della seconda serata (31 luglio).

Condividi:

Riproduzione riservata ©