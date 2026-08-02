Dj Cioni torna alla consolle come ologramma

Effetto Venezia 2026: al 6° Memorial Cioni il tempo si ferma. Un ologramma guidato dall'Intelligenza Artificiale riporta Riccardo Cioni alla sua consolle in Fortezza Nuova Oltre milletrecento persone per la prima mondiale del Digital Human del “Dee Jay Full Time”. Dopo 15 minuti di emozione, il saluto con un “arrivederci” e il passaggio simbolico di testimone a DJ Gomma

Durante il 6° Memorial Riccardo Cioni di sabato 1° agosto, la tecnologia più avanzata ha incontrato l’emozione, regalando al pubblico di Effetto Venezia 2026 una straordinaria prima assoluta: il ritorno di Riccardo Cioni dietro alla sua consolle sotto forma di ologramma. Un momento di grande intensità, fortemente voluto dalla famiglia del DJ scomparso nel 2021 e reso possibile grazie alle tecnologie d’avanguardia sviluppate da Alkedo Produzioni, azienda leader nella realizzazione di ologrammi.

La sorpresa è arrivata nel cuore della serata, quando la figura di Riccardo Cioni è comparsa sul palco. Il “Dee Jay Full Time” ha salutato la sua gente con la naturalezza e il sorriso di sempre e per circa quindici minuti ha ripreso in mano il comando della serata, guidando la piazza attraverso una delle sue mitiche scalette e facendo rivivere l’atmosfera delle sue leggendarie notti. La sensazione è stata quella di un riavvolgimento del nastro, con la presenza reale dell’artista nel luogo che per anni è stato la sua casa.

Al termine della selezione musicale, Riccardo ha rivolto un ultimo sguardo alla Fortezza prima di compiere un gesto di valore simbolico: l’ideale passaggio di testimone a DJ Gomma che ha raccolto l’eredità della serata proseguendo lo show. Cioni si è congedato dal suo pubblico non con un addio, ma con un promesso “arrivederci”.

Dietro l’emozione di questa performance unica c’è un lavoro di ingegneria visiva e sonora durato mesi, che ha portato alla creazione del Digital Human “Riccardo Cioni”.

I tecnici di Alkedo Produzioni hanno avviato il processo con un’analisi di archivio su foto e riprese video d’epoca, mappando le caratteristiche fisiche e i tratti somatici del DJ. Attraverso l’elaborazione dell’Intelligenza Artificiale, si è giunti alla modellazione di un clone 3D.

Per animare la figura, è stato codificato e applicato per la prima volta un protocollo innovativo di Motion Capture: partendo dai movimenti rilevati sul set da un attore, le dinamiche di mixing e di presenza scenica sono state trasferite al Digital Human. Nessun dettaglio è stato tralasciato, dalla precisione delle geometrie facciali alla naturalezza della labiale, fino alla ricostruzione della voce stessa di Cioni, clonata e fedelmente riprodotta grazie ad algoritmi di IA.

Il 6° Memorial Riccardo Cioni si chiude come l’edizione in cui si è avuta la prova che la tecnologia messa al servizio della memoria e dell’affetto collettivo è in grado di restituire un’emozione che si credeva perduta per sempre.

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