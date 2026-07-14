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“Effetto Giovani”: cinque giorni di eventi per le nuove generazioni. Il programma

La Consulta Giovanile e la Commissione Consiliare "Livorno Città dei Giovani" portano a Effetto Venezia un ricco calendario di incontri, musica, laboratori e performance

L’edizione 2026 di Effetto Venezia, la storica manifestazione estiva del quartiere Venezia, organizzata dalla Fondazione LEM per conto del Comune di Livorno, quest’anno sarà interamente dedicata alle nuove generazioni e vedrà coinvolte anche la Consulta Giovanile del Comune e la Commissione Consiliare Speciale “Livorno Città dei Giovani”, che animeranno il quartiere con “Effetto Giovani”, un programma ricco di attività, performance e laboratori dal 29 luglio al 2 agosto 2026 (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare e scaricare il programma in pdf) .

La Consulta Giovanile è l’organismo consultivo permanente dell’Amministrazione Comunale di Livorno, istituito nel 2025 con l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile, la cittadinanza attiva e la democrazia partecipata. Aperta a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 34 anni residenti o legati al territorio, è uno spazio di incontro, dialogo e proposta per chi vuole contribuire attivamente alla costruzione di una Livorno più vicina ai giovani.

La Commissione Consiliare Speciale “Livorno Città dei Giovani” è stata istituita dal Consiglio Comunale all’unanimità nel settembre 2025, su impulso del Sindaco Luca Salvetti, con l’obiettivo di valorizzare i giovani consiglieri e affrontare in modo trasversale tutte le questioni che riguardano la qualità della vita giovanile, costruendo un patto tra generazioni.

Particolare rilievo assumeranno anche gli appuntamenti dedicati ai temi del benessere psicologico, delle dipendenze e dei comportamenti compulsivi, questioni sempre più centrali nel dibattito sulle giovani generazioni. Attraverso il contributo dell‘associazione SAT Italia e la testimonianza di Erika Terreni, madre di Denny Magina, saranno affrontati temi legati alla fragilità giovanile, alla prevenzione dei comportamenti a rischio, all’importanza delle relazioni e della consapevolezza personale.

La partecipazione di Erika Terreni offrirà inoltre un’importante occasione di riflessione civile e umana sul valore della vita, della responsabilità collettiva e dell’attenzione verso le situazioni di vulnerabilità che possono coinvolgere molti giovani. L’obiettivo è promuovere momenti di confronto autentico capaci di sensibilizzare la cittadinanza e stimolare una cultura della prevenzione, dell’ascolto e della solidarietà.

L’assessore alle politiche giovanili Michele Magnani sottolinea: “Tutto il calendario di Effetto Venezia 2026 accoglie il punto di vista giovanile, sia rispetto ad alcuni temi scelti che a molti artisti. I due spazi messi a disposizione della Consulta Giovanile e della Commissione speciale sono gestiti in forma autonoma, perché pensiamo che il protagonismo dei giovani vada concretizzato nei fatti. Siamo molto fiduciosi: si stanno avvicinando nuove realtà giovanili, come il Kombo studio ad esempio. La strada è quella giusta”.

IL PROGRAMMA



Le serate di Effetto Venezia 2026 si snoderanno tra tre location del quartiere Venezia — la Bottega del Caffè, il Gazebo di Piazza Domenicani e la traversa tra Via Borra e Via Traversa — con un calendario di appuntamenti che intreccia arte, musica, tecnologia, inclusione e partecipazione civica. Ogni serata è pensata per parlare ai giovani attraverso i loro linguaggi, offrendo esperienze che vanno dal laboratorio creativo alla performance dal vivo, dal podcast itinerante al torneo di videogiochi, fino alle serate di riflessione su temi sociali profondi. Di seguito la scaletta completa:

• Mercoledì 29 luglio — Bottega del Caffè, dalle 19:00 | Kombo Lab, Mostra, Corpi d’Aria & Live Body Painting. Apertura della mostra dedicata all’artista Isabel Amado, attivazione sonora ambient, performance partecipativa “Corpi d’Aria” con danza e suono, laboratorio di stampa artigianale su ventagli con materiali riciclati. In chiusura, una live body painting performance. A cura di KomBo Studio.

• Mercoledì 29 luglio — Gazebo Piazza Domenicani, dalle 19:00 | Cruci-Consulta. Un grande cruciverba interattivo ideato e gestito dai ragazzi della Consulta Giovanile per coinvolgere e avvicinare i giovani della città.

• Giovedì 30 luglio — Bottega del Caffè, dalle 19:00 | “Dipendenze E Automatismi: dallo scroll compulsivo alla perdita di sé”. A cura della Commissione Consiliare in collaborazione con l’associazione SAT Italia, con la partecipazione di Erika Terreni

• Giovedì 30 luglio — Gazebo Piazza Domenicani, dalle 20:00 | 5E5 Podcast on Tour. Il podcast labronico di KomBo Studio scende in strada: interviste a campione ai passanti, giochi e contenuti video sui temi caldi del sociale giovanile, pubblicati sui canali del 5e5 Podcast.

• Venerdì 31 luglio — Bottega del Caffè, dalle 19:00 | “Sulle ali di Kairos: la bellezza dell’incontro nella verità di essere sé stessi”. Serata di crescita personale e consapevolezza. A cura della Commissione Consiliare in collaborazione con l’associazione SAT Italia.

• Venerdì 31 luglio — Gazebo Piazza Domenicani, dalle 19:00 | Kombo Gaming. Torneo di videogiochi con iscrizioni libere, streaming live su Twitch con telecronaca in diretta e premiazioni finali con trofei e gadget KomBo. A cura di KomBo Studio.

• Sabato 1 agosto — Bottega del Caffè, dalle 19:00 | Presentazione del libro “Sulle gambe” di Donatella Ferrini. Un appuntamento letterario a cura della Commissione Consiliare.

• Sabato 1 agosto — Traversa Via Borra/Via Traversa, dalle 19:00 | Installazione Sonora — Angolo di Improvvisazione Musicale. Live set costruito in tempo reale campionando le voci e i suoni raccolti dai passanti. Un’installazione sonora interattiva aperta alla partecipazione di chiunque. A cura di KomBo Studio e Consulta Giovanile.

• Domenica 2 agosto — Bottega del Caffè, dalle 19:00 | Diritti, Visioni e Destino. Serata all’insegna dell’inclusione con il progetto ESCO e un corner dedicato alla lettura dei tarocchi. In collaborazione con Arcigay Livorno. A cura della Commissione Consiliare.

• Domenica 2 agosto — Gazebo Piazza Domenicani, dalle 19:00 | Cruci-Consulta. Replica del grande cruciverba interattivo dei ragazzi della Consulta Giovanile.

Tutte le attività sono ad ingresso libero e aperte a tutta la cittadinanza. Il programma è inserito nel calendario ufficiale di Effetto Venezia 2026, che la Consulta Giovanile ringrazia per l’accoglienza, il supporto logistico e l’entusiasmo con cui ha abbracciato questo progetto, confermando ancora una volta il suo ruolo fondamentale nel valorizzare la cultura e la comunità livornese.

Per informazioni:

Consulta Giovanile del Comune di Livorno [email protected] | [email protected]

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