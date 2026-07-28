Effetto Venezia al via, The Kolors aprono la 41ª edizione

Fino a domenica 2 agosto oltre 150 appuntamenti, tutti a ingresso libero, animeranno il quartiere con concerti, teatro, cinema, mostre, incontri, circo contemporaneo, installazioni artistiche e iniziative dedicate al tema Futuro Prossimo. La band guidata da Stash oltre a ripercorrere i successi che hanno segnato la loro carriera, come "Italodisco", il gruppo presenterà dal vivo il nuovo singolo estivo Rolling Stones

Si accendono mercoledì 29 luglio i riflettori sulla quarantunesima edizione di Effetto Venezia, la kermesse più iconica dell’estate livornese promossa e organizzata dalla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea. Per cinque serate, fino a domenica 2 agosto, lo storico quartiere mediceo tra i canali si trasformerà in un grande laboratorio culturale a cielo aperto interamente dedicato al tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”. La direzione artistica, firmata per il terzo anno consecutivo da Grazia Di Michele, mette al centro il talento dei giovani, il dialogo intergenerazionale e l’impegno civile attraverso un ricco palinsesto a ingresso completamente libero e gratuito. L’inaugurazione ufficiale è in programma mercoledì 29 luglio, alle ore 20.15, in piazza del Luogo Pio. Il taglio del nastro si terrà alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti, della direttrice artistica Grazia Di Michele, del coordinatore della Fondazione LEM Adriano Tramonti e della giunta comunale, segnando l’avvio della cinque giorni di festa per l’intera città. Il battesimo musicale del Main Stage in piazza del Luogo Pio è affidato, alle ore 22.30, a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la tappa speciale di The Kolors Live 2026. La band guidata da Antonio “Stash” Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso) porterà sul palco un’imponente produzione di livello internazionale. Oltre a ripercorrere i successi che hanno segnato la loro carriera, come “Italodisco”, “Un ragazzo una ragazza” e “Karma”, il gruppo presenterà dal vivo il nuovo singolo estivo “Rolling Stones”, brano reggae e funk-pop firmato insieme a Calcutta e Davide Petrella.

Le Fortezze storiche: cori, cinema under 35 e discoteca notturna

In Fortezza Nuova i cancelli aprono alle ore 18 con l’avvio del Fortezza Market Days e dell’area enogastronomica. La programmazione degli spettacoli parte alle ore 22 con la grande narrazione corale “Sound Bridge – Quando il futuro incontra il presente”, a cura del Jubilation Choir diretto dal maestro Luca Del Tongo con 50 elementi sul palco. Dalle ore 24 la Fortezza si trasformerà nella prima notte della discoteca all’aperto inaugurando il palinsesto notturno con il Libeccio DJ Set.

Il circuito diffuso: cinema, circo, musica e teatro. Il palinsesto della giornata inaugurale toccherà ogni angolo del quartiere

Scali delle Barchette (Effetto Cine!, ore 21.30): l’arena cinematografica sotto le stelle, gestita dal FiPiLi Horror Festival e condotta dal presentatore web Tommaso Liguori, inaugura con la proiezione del film d’animazione “La tartaruga rossa” di Michaël Dudok de Wit.

Piazza dei Legnami (A Tutto Circo!, ore 21.30): prende il via l’area ludica e inclusiva con le animazioni acrobatiche del Trampoliere Itinerante e l’installazione del Juggling Garden.

Piazzetta Pescatori (ore 22): debutta il progetto musicale “Incanto per te” della cantante Laura Laccetti, omaggio soul e jazz alle grandi icone della musica al femminile, da Aretha Franklin a Mina ed Elisa.

Piazza dei Domenicani: dalle ore 19 al Gazebo prende il via l’attività civica “Cruci-Consulta” gestita dai ragazzi della Consulta Giovanile. Alle 21.30 e in replica alle 23 andrà in scena “TheGalex Show” con Sharon Budiula, Evil Ruffini, Valerio Simonelli e Tommaso Liguori, intervallato dalle incursioni di batucada dei Moruga Drum alle 22.30 e alle 23.45.

Palco Manlio Pepe / via Carraia (Spazio Blues, ore 22): la rassegna “Suoni che cambiano il mondo” si apre con il concerto del WididaQuartet, dedicato alle connessioni tra black music e canzone italiana del Novecento.

Teatro Vertigo (ore 22): in scena “Atlante Emotivo Gen Z”, dispositivo performativo e visivo immersivo che unisce fotografia e musica dal vivo per esplorare la geografia emotiva giovanile.

Poli culturali, mostre e servizi

Dalle ore 19 la Bottega del Caffè inaugura le mostre “On the Cusp”, con i ritratti fotografici di adolescenti realizzati da Francesca Capasso, e “Niente matita solo penna – Da Nightmare a Fabri Fibra”, con i disegni degli ex studenti del liceo Cecioni curati da Michael Rotondi. In programma anche l’attivazione artistica KomBo Lab con la performance partecipativa “Corpi d’Aria” e il live body painting.

Al Centro Donna, sempre dalle ore 19, si terranno le sessioni pratiche di primo soccorso “Fermati e prova, un gesto che salva” con la Misericordia di Livorno, l’incontro “Prendiamo parola” alle ore 21 e, alle 21.30, l’inaugurazione con premiazione del concorso video “Lo sguardo delle donne sui/sulle giovani”.

Saranno inoltre aperte le installazioni “Se c’aveva le rote era un teatro!” della Fondazione Goldoni in piazza del Luogo Pio, le opere della XVII edizione del Premio Combat al Museo della Città, l’esposizione “UNDICI – INSOMNIA” in via del Forte San Pietro 10 (con concerto di pianoforte e chitarra alle ore 21.45), l’opera “Caleidoscopio urbano” di Andrea Papi agli Scali del Monte Pio e la mostra “100 anni di Palio Marinaro” con i graffiti urbani agli Scali Finocchietti 2.

Servizi e mobilità

Per garantire un’accessibilità agevole e sostenibile sono previsti diversi servizi dedicati. Autolinee Toscane mette a disposizione una navetta gratuita dalle 18.45 all’1.30 sul percorso Stazione via Masi – via della Pace (parcheggio Palamodì) – capolinea Cinta Esterna. Parallelamente, il Comune di Livorno offre la gratuità delle linee notturne 21, 22 e 23 per tutta la durata della manifestazione. È inoltre attivo il Social Taxi inclusivo per persone con disabilità (dalle 19.30 alle 00.30, prenotabile dalle 10 alle 12 tramite WhatsApp o telefono al 334 3617092). Dalle 19 alle 24 sarà infine possibile effettuare il tour in battello dei Fossi Medicei con imbarco e sbarco agli Scali del Monte Pio. Effetto Venezia è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana e ha come main partner Unicoop Firenze. Per il programma completo è disponibile il sito ufficiale.

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