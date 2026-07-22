Effetto Venezia celebra il Dj Full Time Riccardo Cioni

Venerdì 1 agosto, in Fortezza Nuova, uno spettacolo che unisce memoria, inclusione e cultura della dance italiana. Sul palco i DJ della DJFT Family, conduzione affidata ai volti Rai Roberto Onofri e Gloria Zanin, apertura con DJ Niky e registrazione dell'intera serata per Rai Radio2

C’è una differenza sostanziale tra ricordare un artista e continuare a far vivere ciò che quell’artista ha rappresentato. È da questo che nasce il 6° Memorial Riccardo Cioni, in programma il 1° agosto nell’ambito di Effetto Venezia 2026, una produzione che trasforma una serata musicale in un’esperienza costruita intorno alla memoria, all’inclusione, all’incontro tra generazioni e alla cultura della musica dance italiana. L’evento non si limita a celebrare la figura di Riccardo Cioni, ma vuole raccontare una stagione della musica che ha cambiato il modo di vivere il sabato sera, le discoteche, la radio e il lavoro del DJ, quando la selezione musicale era frutto di ricerca, cultura, sensibilità e tecnica. Per questo motivo, tutti i DJ invitati useranno esclusivamente giradischi professionali e dischi in vinile: una scelta che non nasce dalla nostalgia, ma dalla volontà di restituire al pubblico la dimensione autentica di un mestiere che ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia musicale italiana. Al tempo stesso, l’evento è concepito come uno spettacolo contemporaneo. Musica, conduzione, videoproiezioni, effetti scenici, regia, illuminotecnica e narrazione si fondono in un unico racconto capace di coinvolgere il pubblico. Il palco sarà volutamente essenziale, con una scenografia costruita dalla luce, dalle immagini, dal suono e dall’energia degli artisti. L’obiettivo è ricreare l’atmosfera del grande “sabato sera” italiano reinterpretandola con il linguaggio tecnologico attuale. Il 6° Memorial Riccardo Cioni sarà registrato e ritrasmesso da RAI Radio2, confermando il crescente rilievo assunto dalla manifestazione. Per la prima volta l’evento è stato sviluppato grazie a un articolato progetto artistico e tecnico per offrire al pubblico un appuntamento all’altezza dei grandi eventi musicali italiani.

La manifestazione inizierà alle 21.30 con l’esibizione di DJ Niky: non una semplice apertura, ma il lancio del messaggio con cui il Memorial si presenterà al pubblico. Al termine dell’esibizione verrà consegnato al DJ un riconoscimento dalla Presidente dell’Associazione E.L.I.A. e Project Manager dell’Associazione Nazionale Inclusione Sociale, presente appositamente per testimoniare il valore sociale dell’iniziativa. Alle 22.00 prenderà ufficialmente il via l’evento. A condurre la serata saranno due volti noti della RAI, Roberto Onofri e Gloria Zanin, che accompagneranno il pubblico lungo un percorso musicale nel quale si alterneranno alcuni dei più autorevoli DJ italiani legati alla storia della musica dance, insieme al cantante e performer Alex Kardo, agli ospiti istituzionali e ai momenti dedicati al racconto della figura di Riccardo Cioni, in un’unica narrazione musicale nella quale ogni artista raccoglierà idealmente il testimone dal precedente. Il momento culminante dell’intera serata sarà caratterizzato da un’esperienza in cui musica, immagini, luce ed effetti scenici si fonderanno in un unico linguaggio espressivo. L’obiettivo non sarà sorprendere attraverso la tecnologia, ma trasformare la tecnologia in emozione.

Si esibiranno i deejay della Family provenienti da tutta la Toscana:

da Capalbio Igor Energy

da Arezzo Dave Moli

da Piombino Nedo Alberto Grandi

da Pisa DJ Alessandro Gomma

da Livorno Carlo Raffalli e Tore DJ

È inoltre prevista la possibile presenza di DJ Brama e DJ Marc.

Ogni anno il Memorial cresce per dimensioni e per la capacità di trasformare un ricordo in un patrimonio condiviso. Riccardo Cioni ha lasciato un’eredità musicale che continua a vivere nelle persone, nei DJ che hanno raccolto il suo insegnamento, nelle nuove generazioni e nel pubblico che ancora oggi riconosce nella musica un linguaggio capace di unire.

La biografia del “Dj Full Time”

Nato a Livorno il 14 ottobre 1954, Riccardo Cioni manifesta fin da giovanissimo una viscerale passione per la musica. Nei primi anni Settanta, quando la figura del disc jockey in Italia era ancora confinata nell’ombra ed era considerata un semplice “metti-dischi”, Cioni intuisce le potenzialità artistiche e spettacolari di questo mestiere. Inizia a esibirsi nei piccoli locali della costa toscana, ma il suo stile lo impone rapidamente all’attenzione del grande pubblico. Non si limita a selezionare tracce: mixa con una tecnica sopraffina per l’epoca, usa il microfono come un vero showman e trasforma la consolle nel centro nevralgico del locale. Il 1982 è l’anno della consacrazione assoluta. Riccardo Cioni produce e pubblica il singolo “In America”, un brano destinato a fare la storia della Italo Disco. Il pezzo riscuote un successo travolgente, scala le classifiche europee, vende migliaia di copie e diventa un vero e proprio tormentone nelle discoteche di tutto il mondo. La sua produzione discografica prosegue con altri grandi successi, tra cui “Fog”, “Darkness” e “Choo Choo Train”. È in questo periodo che si guadagna sul campo l’appellativo di “Dj Full Time”, un marchio di fabbrica che sintetizza la sua totale e quotidiana dedizione alla musica, alla ricerca del groove perfetto e al contatto con il suo pubblico. Tra gli anni Ottanta e Novanta Riccardo Cioni diventa l’attrazione principale dei templi del divertimento toscano e italiano. I suoi DJ set registrano costantemente il tutto esaurito in club storici come il Concorde di Chiesina Uzzanese, il Green Ship di Livorno, il 2001 di Piombino, l’Astrolabio e il Flash. Ogni suo evento non è una semplice serata in discoteca, ma un vero e proprio show caratterizzato da un’energia travolgente. Parallelamente all’attività nei club, Cioni diventa una colonna portante della radiofonia. Conduce storici programmi di successo su emittenti di impatto regionale come Radio Quattro, intrattenendo i radioascoltatori con le sue celebri classifiche dance e le dirette mixate, spesso programmate nella fascia serale delle 21 o nei fine settimana, entrando quotidianamente nelle case e nelle auto di un’intera generazione. Fino all’ultimo, Riccardo Cioni non ha mai abbandonato la consolle, continuando a far ballare piazze e discoteche con i suoi amati vinili e dimostrando una straordinaria capacità di dialogare anche con i nativi digitali.

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