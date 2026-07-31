Effetto Venezia, day-4. Ditonellapiaga, memorial Dj Cioni e talk contro il cyberbullismo

In Fortezza Nuova l'attesissimo 6° Memorial Riccardo Cioni con la grande musica in vinile anni '70 e '80. Tra jam session under 35, robotica, nuova scena Gen Z e teatro, entra nel vivo il weekend della kermesse promossa e organizzata dalla Fondazione LEM per conto del Comune di Livorno.

Quarta e penultima giornata per la quarantunesima edizione di Effetto Venezia, la manifestazione simbolo dell’estate labronica organizzata dalla Fondazione LEM per conto del Comune di Livorno. Nella serata di sabato 1° agosto, il festival interamente dedicato al tema guida “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni” propone un palinsesto ricco e articolato, ad ingresso completamente libero e gratuito, che coniuga l’impegno civile su temi di stretta attualità e lo spettacolo dal vivo di alto profilo.

Il palcoscenico principale di Piazza del Luogo Pio si accenderà a partire dalle ore 21.30 per una serata di alto profilo che coniugherà impegno civile e riflessione sociale con la grande musica pop contemporanea. La prima parte dell’appuntamento sarà interamente dedicata al contrasto di bullismo e cyberbullismo con il talk “Andrea – Oltre il ragazzo dai pantaloni rosa”. A guidare questo momento di confronto e ascolto transgenerazionale sarà la direttrice artistica Grazia Di Michele, che dialogherà con il Sindaco di Livorno Luca Salvetti e con due ospiti d’eccezione: la docente e attivista Teresa Manes (insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica), che presenterà la riedizione del libro “Andrea – oltre il ragazzo dai pantaloni rosa” incentrato sulla storia del figlio Andrea Spezzacatena morto suicida, e il giovane e talentuoso attore Samuele Carrino (già premiato ai Nastri d’Argento), volto protagonista della medesima vicenda sia nel film campione d’incassi che nel recente adattamento teatrale e musical.

A seguire, alle ore 22.30, la riflessione lascerà lo spazio all’energia travolgente, al ritmo e all’ironia di Ditonellapiaga, pseudonimo artistico della cantautrice romana Margherita Carducci, tra i primi grandi assi annunciati dalla Fondazione LEM per questa quarantunesima edizione del festival. L’artista salirà sul Main Stage forte dello straordinario successo conquistato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha ottenuto il terzo posto assoluto con l’irriverente singolo “Che fastidio!” e trionfato nella serata dei duetti interpretando “The Lady is a Tramp” insieme a Tony Pitony. Il brano sanremese si è rapidamente imposto come un tormentone radiofonico e digitale, dominando per settimane le classifiche EarOne. Il live a Effetto Venezia sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo le tracce del suo nuovo album “Miss Italia” (pubblicato per BMG/Dischi Belli), un progetto discografico che indaga il complesso rapporto con i canoni estetici e con la percezione altrui, sposandosi appieno con il tema del festival dedicato al mondo e alle sfide delle nuove generazioni.

Le fortezze storiche: memorial Cioni e Gen Z

Fortezza Nuova: alle ore 22.00 andrà in scena uno degli eventi più attesi il 6° Memorial Riccardo Cioni – Dee Jay Full Time , patrocinato ufficialmente da Rai Radio 2 . Una serata di celebrazione in vinile con la DJFT Family , Niky DJ e il presentatore Roberto Onofri , arricchita da un’anteprima mondiale a sorpresa. Una serata dedicata non solo al ricordo di un grande protagonista della musica e della radio italiana, ma soprattutto alla straordinaria forza della sua eredità artistica. Riccardo Cioni possedeva un dono raro: sapeva rendere felici le persone attraverso la musica. Un talento che non si è spento con lui, ma che continua a vivere, emozionare e coinvolgere generazioni diverse. Il tempo, anziché attenuarne il valore, ne ha rafforzato il significato, grazie anche all’impegno della DJFT Family, un gruppo di professionisti uniti da una lunga esperienza, da una profonda cultura musicale e dalla passione per l’arte autentica del deejaying, quella che prende vita attraverso i vinili che girano sotto la puntina.

alle ore andrà in scena uno degli eventi più attesi il , patrocinato ufficialmente da . Una serata di celebrazione in vinile con la , e il presentatore , arricchita da un’anteprima mondiale a sorpresa. Una serata dedicata non solo al ricordo di un grande protagonista della musica e della radio italiana, ma soprattutto alla straordinaria forza della sua eredità artistica. Riccardo Cioni possedeva un dono raro: sapeva rendere felici le persone attraverso la musica. Un talento che non si è spento con lui, ma che continua a vivere, emozionare e coinvolgere generazioni diverse. Il tempo, anziché attenuarne il valore, ne ha rafforzato il significato, grazie anche all’impegno della DJFT Family, un gruppo di professionisti uniti da una lunga esperienza, da una profonda cultura musicale e dalla passione per l’arte autentica del deejaying, quella che prende vita attraverso i vinili che girano sotto la puntina. Fortezza Vecchia: Alle ore 22.00 prende il via il palco Nuove Frequenze, dedicato ai talenti della Generazione Z, con i live di Midell, Malto e Unadasola.

Il circuito delle proposte diffuse: robotica, jam session e teatro

Come di consueto, il ricco programma del festival si snoderà capillarmente attraverso le piazze, i teatri e gli angoli storici del quartiere mediceo.

A partire dalle ore 22.00, la Piazzetta Pescatori si trasformerà nel secondo palcoscenico per il format Nuove Frequenze, dando spazio ai linguaggi della Generazione Z con i live di Leo Rossi, Chloè, Saryx e del Maria Luiza Duo. Alla stessa ora, al Palco Manlio Pepe / Via Carraia (Spazio Blues), prenderà vita una speciale Jam Session Black Music Under 35, interamente riservata ai giovani talenti del territorio e incentrata sull’improvvisazione tra sonorità funk, jazz e soul. In Piazza dei Domenicani, la serata si aprirà già dalle 19.00 (in Via Borra/Via Traversa) con l’installazione sonora interattiva curata da KomBo Studio; a seguire, il palco accoglierà il concerto di armonie vocali dei Tuttieduo (alle ore 21.30 e in replica alle 23.00), intervallato dalle travolgenti ed energiche incursioni di batucada dei Moruga Drum (alle 22.30 e 23.45).

Intenso e variegato anche il versante dedicato alla divulgazione culturale e scientifica. Presso la Bottega del Caffè, alle ore 20.30, l’autore Franco Poggianti ripercorrerà con Grazia Di Michele le vicende del suo romanzo storico “LIBECCIO”. Sullo stesso palcoscenico, alle 21.45, si terrà l’innovativo incontro “Anatomia e robotica attraverso l’arte”: un dialogo guidato dall’ingegnere Marcello Palagi insieme al Prof. Daniele Leonardis della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, arricchito da dimostrazioni dal vivo di esoscheletri e mani robotiche teleoperate. Sul fronte dell’impegno civile e della saggistica, il Bistrot ThisIntegra ospiterà invece alle 19.00 la presentazione del volume “I lividi nel cuore” della scrittrice Laura Francesca Roccati.

L’offerta spettacolare si comporrà infine di teatro, cinema e animazione di strada. Alle ore 21.30, al Teatro Vertigo andrà in scena “Storie in Evidenza”, un’intensa performance narrativo-musicale manifesto delle nuove generazioni portata sul palco dagli allievi under 35 della Harmony Music School. Alla stessa ora, l’arena cinematografica degli Scali delle Barchette proporrà la proiezione della tragicomica web serie “Gli Ostinati” di Pina Aruta, mentre Piazza dei Legnami accoglierà i più piccoli per la rassegna A Tutto Circo! con un laboratorio pratico e un mini-show interattivo per famiglie. A completare la serata, in partenza da Piazza del Luogo Pio alle 21.30, ci saranno le irriverenti interviste itineranti tra il pubblico firmate dal collettivo TheGalex.

Mostre e altre proposte – A Palazzo Huigens, dalle ore 21.30 alle 23.00, prosegue l’appuntamento “Un assaggio di MareDiVino e DiGusto” con le degustazioni guidate curate da Slow Food. Al Museo della Città (ore 21.30) si terrà il talk “Il 77’” con il celebre fotografo Tano D’Amico e Paolo Tonini. Al Centro Donna (ore 19.00) terzo e ultimo appuntamento con il tour “Musica in cammino” e la presentazione del corso “Rio Abierto”.

Ad arricchire il programma di Effetto Venezia 2026 figura un ampio itinerario d’arte ed esposizioni ad ingresso libero, visitabile durante i giorni del festival. Alla Bottega del Caffè sono allestite le mostre On the Cusp, con i suoi ritratti urbani sull’adolescenza, e Niente matita solo penna – Da Nightmare a Fabri Fibra, una selezione di disegni a penna realizzati dagli ex studenti del Liceo Artistico Cecioni. In Piazza del Luogo Pio, il Museo della Città ospita le opere finaliste del Premio Combat, affiancato dallo spazio all’aperto allestito dalla Fondazione Goldoni che propone l’installazione scenica con attività ludico-teatrali “Se c’aveva le rote era un teatro.

A Palazzo Huigens (ore 19.00–24.00) si possono visitare i bozzetti di murales sulla sicurezza sul lavoro firmati dagli studenti dell’ISS Vespucci-Colombo per il Manifesto del Lavoro Buono, mentre in Via del Forte San Pietro 10 (c/o Zaki Srl) prende vita la mostra UNDICI – INSOMNIA di Mia Pampaloni. L’itinerario visivo si completa agli Scali del Monte Pio (Magazzini del Monte dei Pegni) con l’installazione Caleidoscopio urbano di Andrea Papi, alla chiesa di Santa Caterina con la mostra fotografica “Bangladesh, una vita difficile” di Giancarlo Barsotti e Roberta Maccioni e agli Scali Finocchietti 2 con la mostra “100 anni di Palio Marinaro”, allestita dal Comitato Palio Marinaro e arricchita da 8 graffiti dedicati alle Cantine Nautiche realizzati da giovani writer locali.

Servizi e mobilità – Per garantire un’accessibilità agevole e sostenibile a tutti i visitatori, sono previsti diversi servizi dedicati. Autolinee Toscane mette a disposizione una navetta gratuita dalle 18.45 alle 01.30 sul percorso Stazione Via Masi – Via della Pace Parcheggio Palamodì – Capolinea Cinta Esterna; parallelamente, il Comune di Livorno offre la gratuità delle linee notturne del bus (21, 22 e 23) per l’intera durata dell’evento.

È inoltre attivo il Social Taxi inclusivo per persone con disabilità (dalle 19.30 alle 00.30, prenotabile dalle 10.00 alle 12.00 tramite WhatsApp o telefono al 334 3617092). Infine, dalle 19.00 alle 24.00, è possibile effettuare il Tour in battello dei Fossi Medicei con imbarco e sbarco dagli Scali del Monte Pio.

Effetto Venezia è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana; main partner Unicoop Firenze. Per info di dettaglio e per scaricare il pdf del programma complessivo http://www.effettovenezia.it

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