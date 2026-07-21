Effetto Venezia, navette gratuite dedicate per raggiungere la manifestazione
In occasione di Effetto Venezia, in programma dal 29 luglio al 2 agosto, il Comune e Autolinee Toscane mettono a disposizione un servizio di bus navetta gratuito dai principali parcheggi scambiatori per facilitare l'accesso alla manifestazione
In occasione di Effetto Venezia, in programma dal 29 luglio al 2 agosto, il Comune e Autolinee Toscane mettono a disposizione un servizio di bus navetta gratuito dai principali parcheggi scambiatori per facilitare l’accesso alla manifestazione.
Le navette collegheranno il parcheggio della Stazione ferroviaria (via Masi) e il parcheggio del Palamodì (via della Pace) al capolinea di via della Cinta Esterna, cui è possibile raggiungere comodamente il quartiere Venezia. Oltre al servizio navetta, il Comune di Livorno garantirà la gratuità delle linee notturne 21, 22 e 23 per tutte le serate di Effetto Venezia.
L’iniziativa ha l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, ridurre il traffico e agevolare gli spostamenti durante la manifestazione più attesa dell’estate livornese.
In allegato la locandina con gli orari dei bus navetta.
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