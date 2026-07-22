(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DELLA RIUNIONE DEL 23 LUGLIO

Effetto Venezia sbarca al Caprilli, Grazia Di Michele ospite d’onore

Giovedì 23 luglio il Premio Effetto Venezia sarà protagonista della serata all'ippodromo. La direttrice artistica consegnerà il trofeo al fantino vincitore e presenterà al pubblico il programma dell'edizione 2026 dedicata al tema "Futuro Prossimo"

In attesa di accendere i riflettori sulla quarantunesima edizione di Effetto Venezia — in programma da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto —, la grande festa della città di Livorno incontra la storica tradizione dell’ippica labronica. Giovedì 23 luglio, all’interno della stagione estiva dell’Ippodromo Federico Caprilli, andrà infatti in scena una speciale iniziativa intitolata alla manifestazione. Si tratta del Premio Effetto Venezia, quarta corsa della serata, prevista in svolgimento alle 22.15. L’appuntamento vedrà la partecipazione straordinaria della cantautrice Grazia Di Michele, direttrice artistica del festival per il terzo anno consecutivo alla guida della kermesse organizzata dalla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea. In veste di madrina d’eccezione dell’evento, Grazia Di Michele consegnerà ufficialmente il trofeo al fantino vincitore della corsa dedicata alla manifestazione. A seguire, la direttrice artistica sarà protagonista di un’intervista dal vivo a bordo pista condotta Enrico Querci, referente comunicazione ippodromo per conto del Comune di Livorno e di Fondazione LEM. Il dialogo offrirà al pubblico del Caprilli un focus sul cartellone di Effetto Venezia 2026, approfondendo il tema guida di questa edizione, “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”, e illustrando i grandi concerti sul Main Stage di Piazza del Luogo Pio, le rassegne cinematografiche, gli spettacoli in Fortezza e il ricco palinsesto di eventi gratuiti diffusi tra i fossi medicei. Afferma il sindaco di Livorno, Luca Salvetti: “I due più importanti contenitori estivi di eventi sportivi e culturali si incontrano per una serata con una madrina d’eccezione. Si unisce così la passione per l’ippica allo spettacolo e all’intrattenimento. Una corsa dedicata a Effetto Venezia è motivo di orgoglio per l’Amministrazione Comunale e per tutti coloro che hanno lavorato alla riapertura dell’ippodromo ed alla realizzazione di Effetto Venezia”. “Effetto Venezia è la festa di tutta la città. La capacità di creare sinergie con le sue eccellenze artistiche e con luoghi simbolo come lo splendido Ippodromo Caprilli ne costituisce un valore aggiunto” – dichiara la direttrice artistica Grazia Di Michele. “Sono felice di fare da madrina al Premio Effetto Venezia e di consegnarlo al fantino vincitore in una cornice così carica di storia e passione. Sarà l’occasione ideale per incontrare il pubblico del Caprilli e fare un primo conto alla rovescia verso la cinque giorni di musica, cultura e spettacolo nel quartiere Venezia”. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività della Fondazione LEM per promuovere la manifestazione sul territorio intrecciando sport, cultura e intrattenimento nei giorni che precedono l’avvio del festival.

GRAZIA DI MICHELE

Cantautrice, musicoterapeuta, insegnante di canto, attrice, scrittrice. In oltre 30 anni di carriera ha percorso molti sentieri artistici e scientifici, tutti riconducibili alla musica. La sua opera è stata protagonista in Festival prestigiosi – come Sanremo, Festivalbar, Primo Maggio, Premio Tenco, per citarne alcuni – e in importanti ambiti internazionali (come all’ONU nel 2005), in tour di successo (come quello del 2003 con Toquinho, o il tour “Cantautrici” con Rossana Casale e Mariella Nava nel 2022, o “Poesie di carta” nel 2023). Intensa la sua attività discografica e teatrale. Ha scritto centinaia di canzoni per sé e per altri artisti, e ha collaborato con numerosi musicisti. Tra questi Nicolette Larson, Randy Crawford, Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Pierangelo Bertoli, Rossana Casale, Ornella Vanoni, Mariella Nava, Toquinho, Tosca, Lucio Fabbri, Luca Madonia, Massimo Ranieri, Mario Venuti, Paolo Di Sabatino, Nordgarden, Ivan Segreto, Renato Zero, Mauro Coruzzi, Giovanni Nuti. Nota la sua attività didattica presso Conservatori e Accademie, oltre che nella scuola televisiva di “Amici”. Ha pubblicato 2 romanzi, prodotto giovani talenti, ideato e diretto festival culturali. Ha partecipato 4 volte Festival di Sanremo, aggiudicandosi il 3° posto nel 1993, con “Gli amori diversi” e il premio “Lunezia” per il miglior testo e il premio “Le 100 radio” per la migliore interpretazione nel 2015, con il brano “Io sono una finestra”. In anni più recenti ha intensificato la sua attività di produttrice (curando la direzione di importanti progetti discografici, come “Ritratti d’autore” dedicato a Umberto Bindi e “Sarò Franco” dedicato a Franco Califano, coinvolgendo decine di suoi colleghi cantautori, affiancandolo al ruolo di direttrice artistica di importanti Festival e Rassegne (2 edizioni del Festival di cantautori “A tu per tu” e 3 edizioni del Festival di cinematografia sociale “Tulipani di seta nera”). Ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Tra questi il Premio Giuni Russo (2014), il Premio Mia Martini (2018), il Premio Maria Carta (2023).

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