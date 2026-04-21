Frankie hi-nrg a Effetto Venezia

Foto Damiano Andreotti

Dopo Ditonellapiaga, la programmazione della 41ª edizione di Effetto Venezia si arricchisce di un altro pilastro della musica italiana. L'artista si esibirà il 31 luglio e sarà accompagnato sul palco esclusivamente dal batterista Donato Stolfi

Dopo l’annuncio della presenza di Ditonellapiaga, la programmazione della 41ª edizione di Effetto Venezia si arricchisce di un altro pilastro della musica italiana. Sotto la direzione artistica di Grazia Di Michele e l’organizzazione di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea il festival dedicato al tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni” ospiterà uno dei padri nobili dell’hip hop nazionale: Frankie hi-nrg mc. L’appuntamento livornese del 31 luglio sarà una delle tappe principali del tour “Voce e batteria”, un progetto che Frankie hi-nrg mc ha definito essenziale e radicale. L’idea alla base di questa nuova sfida artistica è quella di spogliare le canzoni di ogni sovrastruttura per riportare al centro la parola, il ritmo e l’interpretazione. Sul palco, l’artista sarà accompagnato esclusivamente dal batterista Donato Stolfi. Questa formula inedita darà vita a un suono diretto e potente, capace di caricare i classici del suo repertorio di un’energia primordiale che richiama l’hip hop delle origini. La performance sarà arricchita dagli scratch di Dj Stile, creando un tappeto sonoro che esalta la densità dei testi che hanno fatto la storia della musica italiana. Il concerto sarà l’occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo album “Voce e batteria”, in uscita su tutte le piattaforme e in radio il prossimo venerdì 24 aprile per l’etichetta indipendente Materie Prime Circolari. Il disco è un lavoro corale che ha coinvolto alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama nazionale. Frankie ha saputo tessere un dialogo artistico con colleghi del calibro di Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e la giovane promessa Lina Simons. Un rilievo particolare assumono i contributi di Jovanotti e Fabri Fibra: i due artisti hanno scritto e interpretato strofe inedite rispettivamente per i brani “Pedala e batteria” e “Autodafé e batteria”, offrendo prospettive personali e profonde che si integrano perfettamente nel racconto di Frankie. Nato a Torino nel 1969, Frankie hi-nrg mc ha segnato la cultura italiana sin dal suo esordio nel 1992 con il singolo “Fight da Faida”. Dai palchi di Sanremo alle collaborazioni cinematografiche e teatrali — come il recente ruolo di Erode nel musical Jesus Christ Superstar — ha sempre mantenuto una coerenza artistica rara, culminata nel 2019 con la pubblicazione del suo primo libro autobiografico “Faccio la mia cosa”. La 41ª edizione di Effetto Venezia si terrà dal 29 luglio al 2 agosto 2026 e avrà al centro della sua narrazione il mondo giovanile. L’obiettivo è anche quello di creare un ponte transgenerazionale attraverso un dialogo che unisca arte e confronti tematici.

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