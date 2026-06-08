Svelati i big e gli eventi della 41ª edizione di Effetto Venezia

Dal 29 luglio al 2 agosto dialogo tra generazioni, pop globale, cantautorato, hip hop e impegno civile. Il tema di quest'anno è "Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni"

Effetto Venezia, la più iconica manifestazione dell’estate livornese, in programma dal 29 luglio al 2 agosto, svela gli eventi che accenderanno il palcoscenico principale di Piazza del Luogo Pio in occasione della 41ª edizione della kermesse. Il suggestivo quartiere della Venezia si prepara ad accogliere quest’anno creatività giovanile e dialogo intergenerazionale. Sotto la riconfermata direzione artistica di Grazia Di Michele – al suo terzo anno consecutivo alla guida della kermesse – e la regia strategica della Fondazione Livorno Euro Mediterranea, la manifestazione di quest’anno ruota infatti attorno al tema: “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni” con l’obiettivo di creare un ponte transgenerazionale attraverso un dialogo che unisce arte e confronti tematici di alto valore culturale, sociale e civile.

Mercoledì 29 luglio: l’esplosione pop-funk dei The Kolors

Il main stage di Piazza del Luogo Pio si accenderà mercoledì 29 luglio alle 22.00 con la tappa speciale di “The Kolors 2026”, uno degli appuntamenti più attesi ed energetici dell’intera estate. Lo show segna il ritorno alla dimensione dal vivo della band – formata da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli – con una produzione di livello internazionale e una scaletta travolgente. A fare da traino al concerto è il recente successo del singolo “Rolling stones”, un fresco mix di funk-pop e groove tropicale firmato da Calcutta e Davide Petrella, accompagnato da un videoclip cinematografico che vede la partecipazione straordinaria di Eva Henger e Gianni Celeste. Il live a Effetto Venezia sarà l’occasione per ripercorrere la straordinaria parabola artistica del gruppo, iniziata a Milano nel 2009 e consacrata nel 2015 con la vittoria di Amici. Da allora la band ha collezionato traguardi eccezionali: dalle prime storiche hit come Everytime e le prestigiose collaborazioni con Elodie e la superstar americana Gucci Mane, fino alla consacrazione globale definitiva arrivata con il fenomeno Italodisco (oltre 305 milioni di streaming e 6 dischi di platino). Accanto ai brani più recenti che hanno dominato le classifiche europee come Un ragazzo una ragazza e Karma, lo show capitalizzerà un palmarès da oltre 700 milioni di stream su Spotify per un evento che si preannuncia come un concentrato assoluto di ritmo, stile e carisma.

Giovedì 30 luglio: la notte di Lucio Dalla e il prologo d’autore per il concerto di Ron

La serata di giovedì 30 luglio si articolerà come un appuntamento dedicato al genio immortale di Lucio Dalla. Alle ore 21.15 Grazia Di Michele salirà sul palco per dialogare con il manager creativo e talent scout Marcello Balestra attorno al suo ultimo volume, “Lucio c’è. La vita e la musica di Lucio Dalla”, edito da Mondadori Electa con la prefazione di Walter Veltroni. Il talk offrirà al pubblico un viaggio intimo nell’anima dell’artista bolognese attraverso uno sguardo privilegiato: Balestra ha infatti fatto parte della “famiglia” di Dalla per oltre trent’anni, assistendo fin dal 1980 al dietro le quinte della creazione artistica negli storici studi Fonoprint di Bologna e nei ritiri creativi alle Isole Tremiti. Ad arricchire questo speciale prologo, quattro giovani artisti omaggeranno il grande Lucio Dalla: Alessio Palagi, cantautore e chitarrista livornese classe 2001; Corrado Neri, artista poliedrico siracusano; Mancino (Gonsalvo Ivo Mancino), cantautore e attore di Monte di Procida classe 1998; Francesco Saporito, pianista jazz e compositore livornese classe 2002. Questo preambolo artistico farà da perfetto preludio al grande concerto serale di Ron, atteso sul Main Stage con il suo acclamatissimo e rinnovato live “Al Centro esatto della Musica”. Rosalino Cellamare, legato a Dalla da una storica e fraterna collaborazione, guiderà il pubblico attraverso una scaletta di oltre venti titoli insieme alla sua band (Giuseppe Tassoni, Roberto Di Virgilio, Stefania Tasca, Pierpaolo Giandomenico). Il concerto unirà i suoi più grandi successi storici – come Una città per cantare, Anima e Vorrei incontrarti fra cent’anni – alle tracce del recente album Sono un figlio e alla reinterpretazione di Lontano Lontano di Luigi Tenco.

Venerdì 31 luglio: il ponte transgenerazionale di The Voice e il set radicale di Frankie Hi-Nrc Mc

La proposta di venerdì 31 luglio esplorerà il rapporto tra la densità della parola e la potenza del ritmo, unendo la grande tradizione interpretativa italiana alle metriche e alle sonorità della cultura hip-hop. Ad aprire la programmazione della serata, alle ore 21.15, un suggestivo prologo culturale e musicale curato da Grazia Di Michele. Sul palco saliranno: Maria Teresa Reale, vincitrice di The Voice Senior 3; Matteo Trullu, giovane protagonista di The Voice Kids. Alle ore 22.00 arriverà uno dei padri nobili dell’hip-hop italiano. La tappa livornese si inserisce nel tour estivo “Voce e batteria”, progetto artistico essenziale che restituisce centralità alla parola e all’interpretazione. Frankie hi-nrg mc sarà accompagnato esclusivamente dal batterista Donato Stolfi. Lo show presenterà dal vivo i grandi classici del repertorio e le tracce dell’omonimo album Voce e batteria.

Sabato 1° agosto: dal coraggio del racconto sociale sul bullismo al camaleontico show di Ditonellapiaga

La serata di sabato 1° agosto affronterà a viso aperto le fragilità, i conflitti interiori e il riscatto del mondo giovanile contemporaneo. Alle ore 21.15 il palco principale sarà dedicato al confronto tematico e all’impegno sociale, focalizzandosi sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Parteciperanno: Luca Salvetti, Sindaco di Livorno; Teresa Manes, docente e attivista civile; Samuele Carrino, giovane attore protagonista del film e del musical Andrea. Alle ore 22.00 salirà sul palco Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci. L’artista porterà a Effetto Venezia una tappa del suo nuovo tour estivo, forte del successo ottenuto al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Che fastidio!”. Il live sarà l’occasione per ascoltare i brani del nuovo progetto discografico “Miss Italia”, uscito il 10 aprile per BMG/Dischi Belli, oltre ai successi che l’hanno resa una delle voci più originali della scena italiana contemporanea.

Domenica 2 agosto: la resistenza culturale di “Matrilineare”, Giulia Mei e l’incanto world di Ginevra Di Marco

La quarantunesima edizione di Effetto Venezia si chiuderà domenica 2 agosto nel segno del cantautorato colto e della rivendicazione degli spazi espressivi femminili nella storia della musica. Alle ore 21.15 si terrà un dialogo sul ruolo e il talento delle cantautrici italiane. Sul palco saliranno: Piergiorgio Pardo, giornalista e saggista; Giulia Mei, cantautrice e pianista palermitana. La profonda riflessione letteraria sul concetto di matrilinearità troverà la sua naturale conclusione nel concerto finale di Ginevra Di Marco, previsto alle ore 22.00. Storica voce dei CSI e protagonista di una carriera artistica pluridecennale, Ginevra Di Marco presenterà il live del suo ultimo progetto discografico “Kaleidoscope”, accompagnata da: Francesco Magnelli (pianoforte e magnellophoni), Andrea Salvadori (chitarre e tzouras), Pino Gulli (batteria). Il concerto proporrà un viaggio musicale tra canti popolari del Mediterraneo e del Sud America, storie di diritti e di lavoro, dialogando con le radici del rock alternativo e con gli omaggi a maestri come Battiato, i CSI e De André.

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