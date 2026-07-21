(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DELLA RIUNIONE DEL 23 LUGLIO

Giovedì al Caprilli una corsa dedicata a Effetto Venezia. Grazia Di Michele ospite d’onore

In questa serata si parlerà dell’imminente manifestazione cittadina Effetto Venezia che avrà una corsa dedicata, la quarta in programma della serata alle 22,15. A presentare la kermesse, giunta alla 41esima edizione, ci sarà la direttrice artistica, Grazia Di Michele e questo è un grande onore per l’ippodromo

Si torna in pista all’ippodromo Federico Caprilli per la quarta volta in questa stagione. Sei le corse in programma con inizio alle 20:38 (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro in alto sopra al titolo per scaricare il programma della serata).

In questa serata si parlerà dell’imminente manifestazione cittadina Effetto Venezia che avrà una corsa dedicata, la quarta in programma della serata alle 22,15. A presentare la kermesse, giunta alla 41esima edizione, ci sarà la direttrice artistica, Grazia Di Michele e questo è un grande onore per l’ippodromo.

Il Premio Effetto Venezia è una condizionata per i 3 anni e oltre sui 2.250 metri, un altro step per coloro che ambiscono alla Coppa del Mare del 14 agosto. Il bel grigio Anthony si presenta con le credenziali giuste per ambire al successo. Su di lui pesa un’incognita: il debutto sul tracciato livornese. Stefano Botti presenta anche Afromisia, per i colori di Max Allegri, e la rientrante Chinkara. Da Napoli arriva Autre Etape mentre prova la compagnia Blue Kiss, sulle ali di una forma al top.

Il Premio Paolo Vietti Violi è un handicap di classe 3 per i 3 anni e oltre sui 1.000 metri. Night on Earth dopo 3 corse in Italia sembra pronto a fare centro. L’8 anni di Federico Carmelo ha battagliato fino all’anno passato nel Regno Unito in handicap anche di un certo spessore. Dovrà vedersela con Free Nation, che sulla pista ha già vinto, e Sakura Spirit.

Eccoci a parlare anche del Premio Isola d’Elba, maiden per i 3 anni sui 1.500 metri. La carta parla in favore di Idiocracy e Sopran Bergamo ma sarebbe un errore tralasciare le chance di Grand Churchill e Anglo Warrior. Sorpresa White Mary.

Nel Premio Montecristo i 3 anni di razza Anglo Arabo sono alla ricerca della prima vittoria in carriera. Sono tutti molto inesperti o al debutto ma un nome salta all’occhio ed è quello di Ira degli Dei. Non tanto per i risultati (5^ al debutto a Firenze) ma per il fatto di essere figlia di quella Preziosa Penelope che è scesa tre volte in Piazza del Campo e che, nel 2016, in coppia con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, ha regalato il Cappotto alla Contrada della Lupa vincendo, cioè, sia il Palio di Luglio sia quello d’agosto.

EVENTI COLLATERALI

L’artista Grazia Di Michele sarà direttrice artistica per la terza volta consecutiva di Effetto Venezia che si svolgerà dal 29 luglio al 2 agosto nel quartiere della Venezia.

Arte e cultura, danza, musica e concerti, mostre, spettacoli e teatro e altro ancora alla base di un programma ricco, intenso e da vivere in tutti e cinque i giorni di Effetto Venezia.

Il tema conduttore di Effetto Venezia 2026 sarà Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni.

UN RITRATTO DI GRAZIA DI MICHELE

Cantautrice, musicoterapeuta, insegnante di canto, attrice, scrittrice.

In oltre 30 anni di carriera ha percorso molti sentieri artistici e scientifici, tutti riconducibili alla musica. La sua opera è stata protagonista in Festival prestigiosi – come Sanremo, Festivalbar, Primo Maggio, Premio Tenco, per citarne alcuni – e in importanti ambiti internazionali (come all’ONU nel 2005), in tour di successo (come quello del 2003 con Toquinho, o il tour “Cantautrici” con Rossana Casale e Mariella Nava nel 2022, o “Poesie di carta” nel 2023). Intensa la sua attività discografica e teatrale.

Ha scritto centinaia di canzoni per sé e per altri artisti, e ha collaborato con numerosi musicisti. Tra questi Nicolette Larson, Randy Crawford, Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Pierangelo Bertoli, Rossana Casale, Ornella Vanoni, Mariella Nava, Toquinho, Tosca, Lucio Fabbri, Luca Madonia, Massimo Ranieri, Mario Venuti, Paolo Di Sabatino, Nordgarden, Ivan Segreto, Renato Zero, Mauro Coruzzi, Giovanni Nuti.

Nota la sua attività didattica presso Conservatori e Accademie, oltre che nella scuola televisiva di “Amici”. Ha pubblicato 2 romanzi, prodotto giovani talenti, ideato e diretto festival culturali.

Ha partecipato 4 volte Festival di Sanremo, aggiudicandosi il 3° posto nel 1993, con “Gli amori diversi” e il premio “Lunezia” per il miglior testo e il premio “Le 100 radio” per la migliore interpretazione nel 2015, con il brano “Io sono una finestra”.

In anni più recenti ha intensificato la sua attività di produttrice (curando la direzione di importanti progetti discografici, come “Ritratti d’autore” dedicato a Umberto Bindi e “Sarò Franco” dedicato a Franco Califano, coinvolgendo decine di suoi colleghi cantautori, affiancandolo al ruolo di direttrice artistica di importanti Festival e Rassegne (2 edizioni del Festival di cantautori “A tu per tu” e 3 edizioni del Festival di cinematografia sociale “Tulipani di seta nera”).

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Tra questi il Premio Giuni Russo (2014), il Premio Mia Martini (2018), il Premio Maria Carta (2023).

PRONOSTICI:

1^ corsa: L’incorreggibile – Vento d’Estate – Villa Ascona

2^ corsa: Ira degli Dei – Isola Che Non C’è – Incanto Dorato

3^ corsa: Idiocracy – Sopran Bergamo – Grand Churchill

4^ corsa: Anthony – Afromisia – Autre Etape

5^ corsa: Night On Earth – Free Nation – Sakura Spirit

6^ corsa: Meran – The Painter – Nire

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