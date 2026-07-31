Giro di boa per Effetto Venezia: stasera arriva Frankie Hi Nrg

Ad aprire la serata il talk sulle connessioni generazionali tra i vincitori di The Voice Senior e The Voice Kids con Grazia Di Michele. Tra il ricordo di Igor Protti agli Scali delle Barchette, street dance e teatri, prosegue il ricco programma ad ingresso gratuito promosso e organizzato dalla Fondazione LEM per il Comune di Livorno

Giro di boa, domani, per la quarantunesima edizione di Effetto Venezia, la manifestazione simbolo dell’estate labronica organizzata dalla Fondazione LEM per il Comune di Livorno. Nella giornata di venerdì 31 luglio, il festival dedicato al tema portante “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni” propone un palinsesto denso di appuntamenti gratuiti che spazieranno dall’hip hop al cinema sportivo, dalla danza di strada alla saggistica politica e alla musica d’autore.

Piazza del Luogo Pio – illuminata dalle splendide proiezioni in videomapping dell’immagine della manifestazione proiettate sui palazzi che la circondano – si accenderà a partire dalle 21.30 con un primo momento di approfondimento culturale guidato dalla direttrice artistica Grazia Di Michele. La serata prenderà infatti il via con un confronto intimo che vedrà l’esibizione condivisa di due talenti uniti dallo stesso percorso televisivo ma espressione di stagioni della vita meravigliosamente distanti: Maria Teresa Reale, pianista, vocal coach e trionfatrice di The Voice Senior 3, e il giovanissimo Matteo Trullu, prodigio del pop-rock e vincitore di The Voice Kids 2026.

A seguire, alle ore 22.30, il palcoscenico di Piazza del Luogo Pio accoglierà l’attesissimo live di Frankie hi-nrg mc, che farà tappa a Livorno con l’innovativo tour estivo “VOCE E BATTERIA”, un progetto artistico volutamente essenziale, crudo e radicale. Accompagnato sul palco unicamente dal groove travolgente del batterista Donato Stolfi, l’artista torinese spoglierà le sue canzoni da qualsiasi sovrastruttura per restituire centralità assoluta alla parola, al ritmo puro e all’interpretazione.

Questa formula inedita punta a generare un impatto sonoro potente, capace di rimandare alle origini dell’hip-hop, esaltando la straordinaria attualità dei testi storici del cantautore — celebre fin dal suo dirompente esordio nel 1992 con il brano di denuncia Fight da Faida e autore del libro Faccio la mia cosa. Lo show sarà l’occasione per ascoltare dal vivo, accanto ai grandi classici del repertorio, le tracce dell’omonimo album pubblicato dall’etichetta indipendente Materie Prime Circolari. Un raffinato laboratorio collettivo che vanta collaborazioni d’eccellenza con i principali nomi della scena italiana (tra cui Tiziano Ferro, Elisa, Emma e Diodato) e che vedrà strofe cucite su misura da due giganti come Jovanotti (per Pedala e batteria) e Fabri Fibra (per Autodafé e batteria) risuonare nella notte di Effetto Venezia.

Le Fortezze storiche: tra pop social, serate al femminile e clubbing

Fortezza Nuova: alle ore 22.00 andrà in scena lo spettacolo “Forever hits – Quando il pop torna in trend” a cura del Coro Springtime e del Coro Monday Girls diretti dal M° Cristiano Grasso, un viaggio musicale intergenerazionale tra le hit del passato tornate virali tra i giovani su TikTok. A partire dalle ore 24.00 , lo spazio si trasformerà nella discoteca notturna all’aperto con il DJ set dance Cosmotropica guidato da Pumpy Flex e Tres.

alle ore andrà in scena lo spettacolo a cura del e del diretti dal M° Cristiano Grasso, un viaggio musicale intergenerazionale tra le hit del passato tornate virali tra i giovani su TikTok. A partire dalle ore , lo spazio si trasformerà nella discoteca notturna all’aperto con il DJ set dance guidato da Pumpy Flex e Tres. Fortezza Vecchia: alle ore 22.00 l’evento Summer Colors Girls’ Edition, una serata immersiva e al femminile interamente dedicata al talento e alle sonorità delle artiste under 35.

Il circuito diffuso: cinema, street dance, teatro e musica

Scali delle Barchette (Effetto Cine! – ore 21.30): Proiezione del fortunato documentario IGOR – L’EROE ROMANTICO DEL CALCIO di Luca Dal Canto e Alberto Battocchi, dedicato alla leggenda calcistica cittadina Igor Protti , alla presenza del cast tecnico in arena.

Proiezione del fortunato documentario di Luca Dal Canto e Alberto Battocchi, dedicato alla leggenda calcistica cittadina , alla presenza del cast tecnico in arena. Piazza dei Domenicani: Dalle ore 19.00 al Gazebo prende vita il torneo di videogiochi KomBo Gaming con telecronaca live e diretta Twitch. Alle ore 21.30 e 23.00 il concerto acustico del cantautore livornese Alessio Palagi con i brani del suo album Eclissi . Alle ore 22.30 e 23.45 la grande battle di danza urbana “Call out Mattix vs Ramlow” tra breaking e popping.

Dalle ore al Gazebo prende vita il torneo di videogiochi con telecronaca live e diretta Twitch. Alle ore e il concerto acustico del cantautore livornese con i brani del suo album . Alle ore e la grande battle di danza urbana tra breaking e popping. Piazzetta Pescatori (ore 22.00): Concerto intimo e acustico in formula piano e voce con il collettivo labronico TheGalex .

Concerto intimo e acustico in formula piano e voce con il collettivo labronico . Palco Manlio Pepe / Via Carraia (Spazio Blues – ore 22.00): Il live della Blues Experience con il tastierista Andrea Baroni dedicato al valore sociale della Black Music.

Il live della con il tastierista Andrea Baroni dedicato al valore sociale della Black Music. Teatro Vertigo (ore 22.00): In scena l’intenso dramma psicologico e politico Paulina , diretto da Davide Niccolini con Federica Trovato.

In scena l’intenso dramma psicologico e politico , diretto da Davide Niccolini con Federica Trovato. Piazza dei Legnami (A Tutto Circo! – ore 21.30): Laboratorio pratico di circo contemporaneo e mini-show interattivo per bambini e famiglie.

Cultura, enogastronomia e servizi

La Bottega del Caffè ospiterà alle ore 19.00 la serata di consapevolezza “SULLE ALI DI KAIROS” e alle ore 20.30 la presentazione del saggio “La salute mentale è politica” con lo psichiatra Piero Cipriano e Grazia Di Michele. In questo libro, Piero Cipriano – psichiatra con una lunga esperienza nei servizi pubblici – racconta cosa significa oggi occuparsi di salute mentale in Italia e in Occidente. Ripercorre la storia della psichiatria, ne interroga la logica che separa i “normali” dai “devianti” e ne smonta la retorica che riduce il disagio a un malfunzionamento individuale, ignorandone la dimensione sociale. “La salute mentale è politica” è anche il racconto di una possibilità di cambiamento reale che è stata rimossa dal discorso contemporaneo

Al Bistrot ThisIntegra (ore 19.00) spazio al talk “La mente: non è come sembra” in collaborazione con l’Università di Pisa, mentre a Palazzo Huigens (ore 21.30–23.00) prosegue “Un assaggio di MareDiVino e DiGusto” a cura di FISAR Livorno. Dal 30 luglio al 2 agosto, dalle ore 21.30 alle 23.00, gli spazi dello storico palazzo di via Borra si trasformano in una location del gusto e della cultura enologica curata alternativamente dalle due importanti realtà del territorio che collaborano con Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea alla realizzazione della manifestazione: le prime due serate a cura di FISAR Livorno (giovedì 30 e venerdì 31 luglio) e le successive due affidate a Slow Food (sabato 1° e domenica 2 agosto). I visitatori potranno approfittare di “piccoli sorsi d’Italia” e degustazioni in punta di dita, ricevendo informazioni sulla prossima edizione di MareDiVino e DiGusto. L’occasione rappresenterà l’avvio del conto alla rovescia verso la nuova edizione della manifestazione enogastronomica.

Al Centro Donna si terrà il secondo Tour sul territorio “Musica in cammino” (ore 19.00) e il laboratorio d’intreccio Le Girandole (ore 21.00). Musica caraibica in strada, inoltre, al Forte San Pietro dalle ore 20.00.

Mostre ed esposizioni

Ad arricchire il programma di Effetto Venezia 2026 figura un ampio itinerario d’arte ed esposizioni ad ingresso libero, visitabile durante i giorni del festival. Alla Bottega del Caffè sono allestite le mostre On the Cusp, con i suoi ritratti urbani sull’adolescenza, e Niente matita solo penna – Da Nightmare a Fabri Fibra, una selezione di disegni a penna realizzati dagli ex studenti del Liceo Artistico Cecioni. In Piazza del Luogo Pio, il Museo della Città ospita le opere finaliste del Premio Combat, affiancato dallo spazio all’aperto allestito dalla Fondazione Goldoni che propone l’installazione scenica con attività ludico-teatrali “Se c’aveva le rote era un teatro!” (dalle ore 19.00 alle 24.00).

A Palazzo Huigens (ore 19.00–24.00) si possono visitare i bozzetti di murales sulla sicurezza sul lavoro firmati dagli studenti dell’ISS Vespucci-Colombo per il Manifesto del Lavoro Buono, mentre in Via del Forte San Pietro 10 (c/o Zaki Srl) prende vita la mostra UNDICI – INSOMNIA di Mia Pampaloni. L’itinerario visivo si completa agli Scali del Monte Pio (Magazzini del Monte dei Pegni) con l’installazione Caleidoscopio urbano di Andrea Papi, alla chiesa di Santa Caterina con la mostra fotografica “Bangladesh, una vita difficile” di Giancarlo Barsotti e Roberta Maccioni e agli Scali Finocchietti 2 con la mostra “100 anni di Palio Marinaro”, allestita dal Comitato Palio Marinaro e arricchita da 8 graffiti dedicati alle Cantine Nautiche realizzati da giovani writer locali.

Servizi e mobilità

Per garantire un’accessibilità agevole e sostenibile a tutti i visitatori, sono previsti diversi servizi dedicati. Autolinee Toscane mette a disposizione una navetta gratuita dalle 18.45 alle 01.30 sul percorso Stazione Via Masi – Via della Pace Parcheggio Palamodì – Capolinea Cinta Esterna; parallelamente, il Comune di Livorno offre la gratuità delle linee notturne del bus (21, 22 e 23) per l’intera durata dell’evento.

È inoltre attivo il Social Taxi inclusivo per persone con disabilità (dalle 19.30 alle 00.30, prenotabile dalle 10.00 alle 12.00 tramite WhatsApp o telefono al 334 3617092). Infine, dalle 19.00 alle 24.00, è possibile effettuare il Tour in battello dei Fossi Medicei con imbarco e sbarco dagli Scali del Monte Pio.

Effetto Venezia è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana; main partner Unicoop Firenze. Per info di dettaglio e per scaricare il pdf del programma complessivo http://www.effettovenezia.it

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