Gran finale per Effetto Venezia. Ultima sera con Ginevra Di Marco e i Mayor Von Frinzius

Tra il pop d’autore di Giulia Mei, la musica di Sara Bronzini, il noir urbano di Daniele Sanzone e l'anteprima di MareDiVino e DiGusto, si chiude la kermesse promossa e organizzata dalla Fondazione LEM per conto del Comune di Livorno. In Fortezza Vecchia lo spettacolo della Mayor Von Frinzius

Cala il sipario sulla quarantunesima edizione di Effetto Venezia, la manifestazione simbolo dell’estate labronica organizzata dalla Fondazione LEM per conto del Comune di Livorno. Nella serata di domani, domenica 2 agosto, il festival diretto da Grazia DI Michele e dedicato al tema portante “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni” celebra il suo grande finale con una ricchissima maratona di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito, spaziando dal cantautorato d’autore al teatro inclusivo, dalla vetrina per le band emergenti fino alle arti visive.

Il main stage di piazza del Luogo Pio: dalla canzone al femminile a Ginevra di Marco

Alle ore 21.30, andrà in scena uno degli approfondimenti critico-letterari più attesi del festival: il talk “Matrilineare”, ideato e condotto dalla direttrice artistica Grazia Di Michele. Il dibattito propone una profonda riflessione a tre voci sul ruolo, le battaglie, le marginalizzazioni storiche e le conquiste di libertà espressiva delle cantautrici italiane. Il confronto prenderà le mosse dalle pagine del saggio “Matrilineare. La musica italiana nelle parole delle cantautrici” (edito da minimum fax con introduzione di Giulia Cavaliere), firmato dal giornalista, autore radiofonico e saggista Piergiorgio Pardo — storica firma di realtà come Radio Popolare Network, Billboard Italia e Blow Up. L’opera di Pardo prende programmaticamente il titolo da Matrilineare, il celebre e omonimo disco dei C.S.I. del 1996. Attraverso una fitta rete di interviste, il volume ricostruisce oltre settant’anni di canzone al femminile tra sperimentazione sonora, ricerca poetica e affermazione di identità.

Al fianco di Grazia Di Michele e Piergiorgio Pardo, il palcoscenico accoglierà una delle voci più pungenti, colte e libere del pop d’autore contemporaneo: la cantautrice e pianista Giulia Mei. Già finalista alle Targhe Tenco nel 2019 con l’album Diventeremo Adulti e trionfatrice al concorso Genova per voi, la Mei si è consacrata al grande pubblico e alla critica a X Factor 2024 con l’irriverente brano virale “Bandiera”. Diventato un vero e proprio inno per i diritti civili e la parità di genere con oltre 4 milioni di streaming, il singolo è stato premiato da Amnesty International e scelto come colonna sonora delle piazze del 25 novembre. Giulia Mei porterà nel talk la testimonianza viscerale di una nuova generazione di autrici capace di abbattere gli stereotipi e unire la formazione classica al pop indipendente.

La riflessione sul concetto di “matrilinearità” troverà la sua naturale e perfetta sublimazione alle ore 22.30 con l’attesissimo concerto di Ginevra Di Marco. Nessun nome avrebbe potuto suggellare questi appuntamenti meglio del suo: la Di Marco è stata infatti l’inconfondibile anima melodica dei C.S.I. negli anni Novanta ed è stata tra le voci protagoniste proprio di quel disco Matrilineare del 1996 da cui l’intero dibattito prende spunto. Accompagnata sul palco dalla sua formazione storica — con Francesco Magnelli al pianoforte (co-fondatore di C.S.I. e PGR), Andrea Salvadori alle chitarre (Premio Ubu 2018) e Pino Gulli alla batteria —, l’artista porterà a Livorno lo spettacolo tratto dal suo ultimo e acclamato progetto discografico “Kaleidoscope”, vincitore della Targa Tenco 2025 come Miglior Interprete. Nato dall’incontro con il “paesologo” Franco Arminio, il live intreccerà canti popolari del Mediterraneo e del Sud America, storie di migrazioni e diritti, dialogando apertamente con i brani storici del rock alternativo italiano e con gli omaggi a maestri e compagni di viaggio come Franco Battiato, i CSI e Fabrizio De André.

Le fortezze storiche: Effetto band e I Mayor Von Frinzius

Fortezza Nuova (dalle ore 19.00): spazio alla musica originale emergente con la vetrina finale di EFFETTO BAND , il concorso regionale under 25 istituito dalla Fondazione LEM. Sul palco si alterneranno sette formazioni giovanili selezionate: Moka (19.00), Magic Mush (19.45), Daydreams (20.30), Scrumbled Eggs (21.15), Dynamite 36 (22.00), Elia Lunardi (22.45) e NOPPERA-BO (23.30).

spazio alla musica originale emergente con la vetrina finale di , il concorso regionale under 25 istituito dalla Fondazione LEM. Sul palco si alterneranno sette formazioni giovanili selezionate: Moka (19.00), Magic Mush (19.45), Daydreams (20.30), Scrumbled Eggs (21.15), Dynamite 36 (22.00), Elia Lunardi (22.45) e NOPPERA-BO (23.30). Fortezza Vecchia (ore 22.00): in scena l’ironico, travolgente e poetico spettacolo teatrale “Non posso, c’ho da fa” della Compagnia Mayor Von Frinzius, co-prodotto con la Fondazione Teatro Goldoni. “Non posso, c’ho da fa” è la frase che rappresenta un modo per evitare fastidi, rallentare il ritmo, prendersi spazio o persino opporsi al sistema attraverso l’inazione. È un’espressione che diventa anche una difesa esistenziale: un modo ironico e poetico di affrontare dolore e morte, tipicamente labronico, mescolando grottesco e comicità come in un cacciucco. Come nella ricetta tipicamente livornese, nello spettacolo ci sono ingredienti completamente diversi che si fondono insieme creando sfumature uniche e momenti in contrasto tra loro: prima si ride e poi si piange in un susseguirsi di emozioni. Lo spettacolo “Non posso, c’ho da fa” è un lavoro teatrale energico, ironico e profondamente umano, che porta in scena il tratto distintivo della compagnia: un teatro diretto e senza filtri.

Il circuito diffuso: noir, canzone d’autore, jazz e cinema breve

Un’ultima ondata di spettacoli e cultura invaderà le vie del quartiere secondo la scaletta seguente:

Piazzetta Pescatori: alle ore 20.30 la presentazione del libro “Bumerang” di Daniele Sanzone (voce degli ‘A67) insieme a Grazia Di Michele. Daniele Sanzone firma un noir urbano dal ritmo serrato che sfida gli stereotipi sulla Napoli criminale. Un’indagine dentro e fuori la legge, dove la verità non ha mai un solo volto e la giustizia arriva travestita da vendetta. Daniele Sanzone (Napoli, 1978) è autore e voce della rock band ’A67. Ha scritto per “Il Fatto Quotidiano”, “la Repubblica”, “Style”, “Donna Moderna” e il “Corriere del Mezzogiorno”. Come autore ha lavorato per Fanpage.it e TvLoft. Cura diverse antologie prima di esordire con il libro Camorra sound (2014), tradotto in francese, vincitore del 19° premio Paolo Borsellino. Insieme a Claudio Poggi scrive Pino Daniele. Terra mia (2017). Nel 2023 pubblica il suo romanzo d’esordio, Madre dolore, la prima indagine del commissario Del Gaudio. Nel 2024 cura la raccolta di racconti Nemesi d’amore e di anarchia. Alle ore 22.00 il concerto “Oltre i Canali” con le giovani voci under 35 dell’Associazione NovaInCanto guidate da Fabio Ceccanti.

Piazza dei Domenicani: alle ore 21.30 e 23.00 il concerto acustico d’autore di Sara Bronzini., cantautrice bresciana che propone un concerto acustico che intreccia il grande cantautorato italiano alla propria produzione originale, dando vita a un viaggio musicale intimo e coinvolgente. Ad accompagnarla è il chitarrista bresciano Andrea Gaioni, in una formazione essenziale che lascia spazio all’interpretazione e alla forza espressiva del repertorio proposto. Alle 22.30 e 23.45 le dimostrazioni spettacolari dello Zen Club sul metodo Yamato yoshin ryu contro il bullismo e la violenza. Dalle 19.00 al Gazebo la replica della Cruci-Consulta.

Scali delle Barchette (Effetto Cine! – ore 21.30): serata dedicata ai cortometraggi con i lavori diretti da giovanissimi per il festival Démadé e una selezione fantasy dell’archivio FiPiLi Horror Festival.

Palco Manlio Pepe / Via Carraia (Spazio Blues – ore 22.00): concerto Young Jazz dell’ensemble composto dai giovani talenti diplomati al Conservatorio Pietro Mascagni.

Teatro Vertigo (ore 22.00): lo show comico-musicale del collettivo TheGalex con sketch, personaggi e proiezioni.

Iniziative ed eventi vari: alle 19.00 la serata “Diritti, Visioni e Destino” con Arcigay Livorno alla Bottega del Caffè; alla stessa ora al Forte San Pietro spazio al Vernacolo livornese con Alessio Nencioni, mentre il Centro Donna aprirà le sue porte alle 21.00 per un bilancio conclusivo delle sue attività. In Piazza dei Legnami (ore 21.30) le arti circensi di A Tutto Circo! con il Trampoliere e il Juggling Garden.

Mostre, degustazioni e altre proposte

In Piazza del Luogo Pio, alle 21.15, presentazione del progetto “Identità in dialogo: crescere con consapevolezza tra diritti, diversità e relazioni”: un percorso formativo svolto dagli studenti del Liceo Cecioni di Livorno. Attraverso un articolato cammino di confronto su stereotipi di genere, relazioni affettive e scelte future, i ragazzi e le ragazze hanno saputo dare forma visiva ai propri pensieri, traducendo la presa di coscienza in elaborati e opere di valore sociale.

A Palazzo Huigens, dalle ore 21.30 alle 23.00, prosegue l’appuntamento “Un assaggio di MareDiVino e DiGusto” con le degustazioni guidate curate da Slow Food. Al Museo della Città (ore 21.30) si terrà il talk “Il 77’” con il celebre fotografo Tano D’Amico e Paolo Tonini.

Ad arricchire il programma di Effetto Venezia 2026 figura un ampio itinerario d’arte ed esposizioni ad ingresso libero, visitabile durante i giorni del festival. Alla Bottega del Caffè sono allestite le mostre On the Cusp, con i suoi ritratti urbani sull’adolescenza, e Niente matita solo penna – Da Nightmare a Fabri Fibra, una selezione di disegni a penna realizzati dagli ex studenti del Liceo Artistico Cecioni. In Piazza del Luogo Pio, il Museo della Città ospita le opere finaliste del Premio Combat e dall’Art Book Fair 2026, affiancati dallo spazio all’aperto allestito dalla Fondazione Goldoni che propone l’installazione scenica con attività ludico-teatrali “Se c’aveva le rote era un teatro.

A Palazzo Huigens (ore 19.00–24.00) si possono visitare i bozzetti di murales sulla sicurezza sul lavoro firmati dagli studenti dell’ISS Vespucci-Colombo per il Manifesto del Lavoro Buono, mentre in Via del Forte San Pietro 10 (c/o Zaki Srl) prende vita la mostra UNDICI – INSOMNIA di Mia Pampaloni. L’itinerario visivo si completa agli Scali del Monte Pio (Magazzini del Monte dei Pegni) con l’installazione Caleidoscopio urbano di Andrea Papi, alla chiesa di Santa Caterina con la mostra fotografica “Bangladesh, una vita difficile” di Giancarlo Barsotti e Roberta Maccioni e agli Scali Finocchietti 2 con la mostra “100 anni di Palio Marinaro”, allestita dal Comitato Palio Marinaro e arricchita da 8 graffiti dedicati alle Cantine Nautiche realizzati da giovani writer locali.

Servizi e mobilità

Per garantire un’accessibilità agevole e sostenibile a tutti i visitatori, sono previsti diversi servizi dedicati. Autolinee Toscane mette a disposizione una navetta gratuita dalle 18.45 alle 01.30 sul percorso Stazione Via Masi – Via della Pace Parcheggio Palamodì – Capolinea Cinta Esterna; parallelamente, il Comune di Livorno offre la gratuità delle linee notturne del bus (21, 22 e 23) per l’intera durata dell’evento.

È inoltre attivo il Social Taxi inclusivo per persone con disabilità (dalle 19.30 alle 00.30, prenotabile dalle 10.00 alle 12.00 tramite WhatsApp o telefono al 334 3617092). Infine, dalle 19.00 alle 24.00, è possibile effettuare il Tour in battello dei Fossi Medicei con imbarco e sbarco dagli Scali del Monte Pio.

Effetto Venezia è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana; main partner Unicoop Firenze. Per info di dettaglio e per scaricare il pdf del programma complessivo http://www.effettovenezia.it

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