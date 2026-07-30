Musica in cammino, tre camminate tra storia e musica a Effetto Venezia
foto tratta da https://www.effettovenezia.it/
Dal 30 luglio al 1° agosto, dalle 19.00 alle 20.30, tre passeggiate gratuite tra ponti, vicoli e canali per riscoprire le figure femminili che hanno segnato la storia del territorio, accompagnati dalla musica itinerante e con aperitivo finale. Ritrovo al Centro Donna
In occasione di Effetto Venezia 2026, il Centro Donna Livorno propone “Musica in cammino“, un’iniziativa che accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta del cuore più suggestivo della città attraverso un percorso a piedi tra ponti, vicoli e canali del quartiere Venezia. L’iniziativa intende valorizzare la memoria e il contributo delle figure femminili più significative legate al territorio, offrendo un’esperienza che unisce racconto, cultura e musica. Lungo il percorso, i partecipanti saranno accompagnati da momenti di musica itinerante, che renderanno ancora più coinvolgente la passeggiata. Le camminate si svolgeranno mercoledì 30 luglio, giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto, dalle 19.00 alle 20.30, con ritrovo al Centro Donna, in Largo Strozzi 3.
Al termine di ogni appuntamento sarà offerto un aperitivo a cura del Centro Donna, accompagnato da un ulteriore momento di intrattenimento musicale.
La partecipazione è gratuita.
L’iniziativa è realizzata a cura di Itinera e dell’Associazione Il Sestante, nell’ambito del programma di Effetto Venezia 2026.
Per informazioni:
Centro Donna Livorno
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