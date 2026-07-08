Presentata la 41ª edizione di Effetto Venezia, inaugurazione con i The Kolors

Foto tratta da https://www.effettovenezia.it/

Dal 29 luglio al 2 agosto musica, cinema, teatro, incontri e arte dedicati al tema "Futuro Prossimo - Idee e storie delle nuove generazioni". Non mancheranno iniziative in memoria di Federico Frusciante. Salvetti: "Questa è la settima edizione che questa amministrazione organizza e posso dire che il rilancio della manifestazione è completo"

Dal 29 luglio al 2 agosto 2026 il quartiere Venezia tornerà ad animarsi con la 41ª edizione di Effetto Venezia, la manifestazione simbolo dell’estate livornese organizzata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per il Comune di Livorno. L’edizione 2026 arriva dopo il prestigioso riconoscimento ottenuto ai PA Awards 2026 di Scandicci, dove il festival ha conquistato il premio “Best of the Best”, assegnato al migliore evento italiano promosso da una pubblica amministrazione. Il tema scelto per questa edizione è “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”, un filo conduttore che attraverserà l’intera manifestazione mettendo al centro il rapporto tra giovani e adulti attraverso musica, teatro, cinema, letteratura, arti visive, inclusione e impegno sociale. Per il terzo anno consecutivo la direzione artistica è affidata a Grazia Di Michele, che ha costruito un programma capace di valorizzare i nuovi talenti senza rinunciare alla presenza di grandi protagonisti della scena culturale e musicale italiana. Proprio i giovani saranno il cuore del progetto anche dal punto di vista organizzativo. Fondazione LEM dedicherà infatti un’intera area del quartiere al KomBo Lab, spazio pensato per dare visibilità agli artisti emergenti e alle nuove forme di espressione creativa. Un’attenzione all’inclusione che si riflette anche nell’immagine ufficiale della manifestazione, realizzata da Valentina Calvani e Fabiana Iacolucci di IACA Studio, il cui manifesto integra la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per favorire l’accessibilità alle persone con difficoltà comunicative.

Main Stage di piazza del Luogo Pio

Il palco principale ospiterà ogni sera, dalle 22.30, i concerti più attesi, preceduti alle 21.15 da incontri e talk culturali condotti da Grazia Di Michele. L’inaugurazione di mercoledì 29 luglio sarà affidata ai The Kolors, protagonisti di una tappa speciale del loro tour estivo 2026. La band presenterà il nuovo singolo “Rolling Stones”, senza rinunciare ai grandi successi che ne hanno segnato la carriera. Giovedì 30 luglio sarà dedicato alla figura di Lucio Dalla. La serata inizierà con la presentazione del volume “Lucio c’è. La vita e la musica di Lucio Dalla” insieme all’autore Marcello Balestra, accompagnato dalle esibizioni di giovani musicisti. Seguirà il ConversaConcerto di Tosca, intitolato “Le femmine si fanno aspettare”, anteprima del progetto FEMINAE, in cui l’artista alternerà musica, racconti e riflessioni insieme ai suoi musicisti. Venerdì 31 luglio il confronto tra generazioni prenderà forma nell’incontro tra Maria Teresa Reale, vincitrice di The Voice Senior 3, e il giovane polistrumentista Matteo Trullu, vincitore di The Voice Kids. In chiusura salirà sul palco Frankie HI-NRG MC con il tour “Voce e batteria”, che riproporrà in una veste essenziale i suoi brani più celebri insieme alle canzoni dell’ultimo album. La serata di sabato 1° agosto sarà dedicata alla sensibilizzazione sul bullismo e cyberbullismo, con la partecipazione del sindaco Luca Salvetti, di Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, e dell’attore Samuele Carrino, protagonista del film e del musical Il ragazzo dai pantaloni rosa. A seguire spazio al concerto di Ditonellapiaga, tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2026, che presenterà dal vivo i brani del nuovo album Miss Italia. La chiusura di domenica 2 agosto sarà dedicata ai temi della parità di genere e della crescita consapevole con il progetto “Identità in dialogo”, seguito dall’incontro tra il critico musicale Piergiorgio Pardo e la cantautrice Giulia Mei. Il concerto conclusivo sarà affidato a Ginevra Di Marco, storica voce dei C.S.I., che porterà sul palco il progetto “Kaleidoscope”, intrecciando musiche del Mediterraneo e omaggi a Battiato, De André e Mercedes Sosa.

Le Fortezze

La Fortezza Nuova diventerà uno dei principali punti di aggregazione della manifestazione. Ogni giorno, dalle 18, ospiterà il Fortezza Market Days, mostra-mercato dedicata all’artigianato e alle eccellenze locali, con aree relax e spazi per aperitivi. Dalla mezzanotte alle quattro del mattino la fortezza si trasformerà invece in una grande discoteca all’aperto, pensata per offrire ai giovani uno spazio sicuro nel cuore della città, con la partecipazione di numerosi dj e collettivi musicali. Alle 22 si alterneranno gli spettacoli del Jubilation Choir, del Joyful Gospel Ensemble, dei cori Springtime e Monday Girls, il Memorial Riccardo Lioni – Dee Jay Full Time, interamente in vinile, e la finale regionale del concorso per band emergenti “Effetto B No”, riservato ai gruppi toscani Under 25. La Fortezza Vecchia ospiterà invece la maratona cinematografica dedicata a Federico Frusciante, il musical “Dancing Queen” della compagnia MSG Musical Show Group e il nuovo spettacolo della Compagnia Mayor Von Frinzius, esempio di teatro inclusivo con attori con disabilità.

Arena cinematografica e palchi diffusi

Sugli Scali delle Barchette tornerà “Effetto Cine!”, rassegna curata dal FiPiLi Horror Festival che proporrà film, documentari e incontri dedicati al tema del futuro e delle nuove generazioni. Tra gli appuntamenti figurano “La tartaruga rossa”, l’incontro con il regista Omar Rashid, il documentario su Igor Protti, la web-serie “Gli Ostinati” e una serata conclusiva dedicata ai cortometraggi realizzati dai giovani. In piazza dei Legnami sarà allestita un’area permanente dedicata alle famiglie con installazioni inclusive, spettacoli di circo contemporaneo, teatro fisico, trampolieri e laboratori per bambini. In piazzetta Pescatori si alterneranno concerti di Laura Laccetti, Corrado Neri, TheGalex, la rassegna dedicata alla Gen Z con Leo Rossi, Chloè, Saryx e Midell, oltre alla chiusura con l’associazione NovaInCanto. Il palco di piazza dei Domenicani ospiterà invece comicità, cantautorato e musica d’autore con TheGalex, Mancino, Alessio Palagi, Tuttieduo e Sara Bronzini. Nella stessa piazza spazio anche agli spettacoli itineranti della Moruga Drum, alle battle di danza urbana e al progetto antibullismo “Né bulli né maranza”. Qui troverà spazio anche Effetto Giovani, il polo della Consulta Giovanile e di KomBo Studio con podcast dal vivo, iniziative partecipative, giochi e tornei di gaming.

Musica, teatro e cultura

Il Palco Manlio Pepe sarà dedicato alla rassegna “Suoni che cambiano il mondo”, con concerti blues, jazz e black music, culminando in una jam session aperta ai giovani musicisti. Il Teatro Vertigo proporrà spettacoli dedicati ai nuovi linguaggi teatrali e ai temi della contemporaneità, affrontando ansia, identità, rapporti generazionali, politica e musica attraverso produzioni originali e compagnie emergenti.

Mostre, libri e incontri

La Bottega del Caffè ospiterà mostre fotografiche e artistiche, performance di live body painting, dibattiti su dipendenze, crescita personale, salute mentale e diritti, oltre alle presentazioni dei libri di John Vignola, Piero Cipriano, Franco Poggianti e Daniele Sanzone. Il Bistrot Thisintegra, gestito dalla cooperativa sociale impegnata nell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, organizzerà incontri dedicati alla letteratura, all’intelligenza artificiale, alla ricerca scientifica e alla tutela dei minori. Il Centro Donna diventerà invece uno spazio permanente di cittadinanza attiva con laboratori, incontri, concerti, attività dedicate alle famiglie, percorsi di primo soccorso pediatrico, iniziative sull’inclusione, corsi di espressione corporea e visite guidate dedicate alle figure femminili che hanno segnato la storia del quartiere Venezia. Con il patrocinio della Regione Toscana e il sostegno del main partner Unicoop Firenze, Effetto Venezia 2026 si presenta come una manifestazione multidisciplinare capace di unire spettacolo, cultura, partecipazione e inclusione. Per cinque giorni il quartiere storico della Venezia si trasformerà in un grande laboratorio urbano a cielo aperto, con decine di eventi distribuiti tra piazze, canali, fortezze e spazi culturali, tutti a ingresso libero e gratuito.

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