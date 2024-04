Festa del 25 Aprile ad Antignano

Canti, letture e l’immancabile momento conviviale finale è il programma che l’Associazione Vivi Antignano ha organizzato per “vivere” consapevolmente la ricorrenza del 25 aprile

Canti, letture e l’immancabile momento conviviale finale è il programma che l’Associazione Vivi Antignano ha organizzato per “vivere” consapevolmente la ricorrenza del 25 aprile. Un’occasione di riflessione e di festa per tenere viva la memoria, ma anche per affermare e sostenere i valori della pace e della democrazia che i nostri padri hanno così duramente conquistato, così preziosamente raccolto nella Costituzione. Anche nel nostro quartiere, anche con iniziative semplici è doveroso sottolineare quanto il sacrifico fatto allora ci riguardi sempre e ci impegni ancora a costruire una comunità dove siano quotidianamente declinati questi valori. La festa si svolgerà in piazza Ero Gelli, una piazza particolare di Antignano, dove si raccoglie la memoria degli altissimi prezzi che giovani vite hanno pagato per i conflitti che via via si sono susseguiti nella storia del nostro paese. Un luogo bellissimo che l’Associazione si è impegnata a valorizzare e curare come bene comune.

Condividi:

Riproduzione riservata ©