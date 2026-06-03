Fondazione Lem, selezione per un esperto in promozione e progettazione turistica

Contratto a tempo determinato di 12 mesi per rafforzare le attività di pianificazione strategica e valorizzazione del territorio livornese. Domande esclusivamente via PEC entro le ore 12 del 19 giugno

La Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea ha indetto un avviso di selezione pubblica, mediante prova orale, finalizzato all’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale da inserire all’interno dell’area promozione e progettazione turistica dell’ente. La figura professionale selezionata sarà inserita nell’organico per svolgere mansioni di supporto e pianificazione strategica per l’ambito livornese.

Nello specifico, le attività affidate alla risorsa riguarderanno:

Il supporto alla promozione del territorio e alla progettazione turistica;

Le attività di revisione e aggiornamento del Piano strategico del turismo;

Il coordinamento operativo con gli stakeholder, i fornitori e il consolidamento della rete degli operatori locali;

La strutturazione delle azioni turistiche e promozionali e l’affiancamento nella costruzione del Piano operativo;

La partecipazione ad attività di promozione e confronto con soggetti pubblici e privati.

Il bando prevede l’instaurazione di un rapporto di lavoro regolato dai seguenti parametri:

Tipologia: Contratto a tempo determinato.

Durata: 12 mesi.

CCNL di riferimento: Terziario Confcommercio, Impiegato di 2° Livello.

Sede di lavoro: Livorno, presso la sede del Cisternino di Città e altri luoghi di interesse turistico del territorio.

Requisiti di ammissione alla selezione

A. Requisiti generali

Alla data di pubblicazione dell’avviso, i candidati devono obbligatoriamente possedere:

Cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure di Paesi terzi purché provvisti di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa in Italia;

Piena idoneità fisica all’impiego in riferimento alle mansioni previste;

Godimento dei diritti civili e politici;

Assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano per legge la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

Non essere esclusi in alcun modo dall’elettorato politico attivo.

B. Requisiti specifici

Sotto il profilo strettamente professionale, sono richiesti i seguenti requisiti (da verificarsi in sede di colloquio):

Ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera a scelta tra francese, tedesco e spagnolo;

Esperienza documentata in attività di accoglienza turistica, promozione e progettazione turistica, nonché in ambito Tour Organizer o Tour Operator, con eventuale partecipazione a fiere di settore;

Esperienza documentata in attività di coordinamento operativo e relazione con stakeholder territoriali, fornitori e operatori locali;

Esperienza o competenze documentate nell’ambito della pianificazione turistica, della strutturazione di azioni promozionali e della costruzione di piani operativi.

Titoli preferenziali

A parità di valutazione all’esito della prova orale, costituiranno titoli preferenziali per la graduatoria, nell’ordine:

Il possesso di un diploma di laurea in ambito turistico, linguistico, economico-marketing o della comunicazione;

Il possesso del patentino di accompagnatore turistico rilasciato della Regione Toscana;

L’esperienza documentata già maturata in attività di destination management, marketing territoriale o progettazione di prodotti turistici.

Modalità e termini di presentazione della domanda.

I candidati dovranno trasmettere la propria candidatura esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 giugno 2026. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato.

La mail inviata dovrà contenere la seguente documentazione:

Domanda di partecipazione redatta in conformità al modello dell’Allegato A (vedi oltre), debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte;

Curriculum vitae datato e firmato, contenente l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003;

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Procedura di selezione e tutela dei dati

La selezione formale dei profili idonei avverrà mediante lo svolgimento di una prova orale. L’esito finale della procedura sarà comunicato direttamente ai candidati selezionati tramite posta elettronica. La Fondazione LEM si riserva formalmente la facoltà di non procedere all’assunzione qualora nessuna candidatura sia valutata idonea al ruolo. Tutti i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura concorsuale. Il bando integrale e il modello di domanda (Allegato A) sono pubblicati sul sito ufficiale della Fondazione LEM, reperibili all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” (https://fondazionelem.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-concorso/avvisi.html). Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile contattare l’amministrazione al numero telefonico 0586 1846351 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].

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