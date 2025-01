Fortezza Nuova: arriva la stand-up comedy

In foto, gentilmente concessa dall'ufficio stampa di Fortezza Nuova, il primo artista sul palcoscenico: Tiziano La Bella

Quattro appuntamenti da gennaio ad aprile 2025 nella Sala degli archi di Fortezza Nuova. Ad aprire, questo giovedì alle 21, Tiziano La bella e il suo “Boomer”, che sta registrando un sold out dopo l’altro in tour nei teatri italiani

Al via il 23 gennaio la rassegna di stand-up comedy organizzata da AltraScena in Fortezza Nuova. I quattro appuntamenti si svolgeranno nella Sala degli archi secondo le regole di questi particolari spettacoli comici che prevedono asta, microfono, nessun orpello scenico e una buona dose di irriverenza. Ad aprire, questo giovedì alle 21, Tiziano La bella e il suo “Boomer”, che sta registrando un sold out dopo l’altro in tour nei teatri italiani. Storie di vita contornate da una buona dose di dark humor dove nessun tema è troppo sensibile per non essere affrontato. Reduce dal suo ultimo lavoro, “Dark”, La bella arriva, dunque, con un nuovo show “perché gli insulti ricevuti finora non gli sono bastati ed è pronto a rischiare di più”, promette. I suoi testi, considerati offensivi per l’utilizzo di un linguaggio privo di censura, trovano consenso nel pubblico che riconosce i pensieri a cui normalmente non ha il coraggio di dar voce. L’artista vanta anche diverse esperienze televisive di monologhi trasmessi su Comedy Central e Amazon Prime Video.

Giovedì 20 febbraio, ore 21, è la volta di Daniele Fabbri. Il comico romano torna a Livorno, dopo l’applaudita performance della scorsa estate quando divide il palco di Fortezza Nuova con il collega Giorgio Montanini. Il nuovo provocatorio spettacolo è: “Quando c’era lei”. La domanda su cui gioca l’artista è: “lei chi?”. “La prima risposta a balzare in testa, probabilmente, riguarda una persona specifica” dichiara, “ma possiamo fidarci di un’impressione quando leggiamo un titolo?” E prosegue: “se invece ‘lei’ si riferisse a una ex fidanzata (…) Se si trattasse di un concetto astratto a cui i giovani non danno più importanza, come ‘la ragione’ o ‘la pensione’?” Una serie di ipotesi fungono per Fabbri da occasione per affrontare temi come il distacco dalla realtà, ancora più intenso con la diffusione dei social network, il conseguente abbassamento della soglia di attenzione e gli inganni che spesso rendono vittime gli utenti. Un appuntamento per ridere ma anche per riflettere sulla società in cui viviamo.

“Io mortah Live” è il terzo titolo in programma nella rassegna di stand-up che vede come protagonista Laura Formenti, giovedì 13 marzo alle 21. “Ci sono nature morte, mani morte, binari morti. Ci sono parti di noi che muoiono col passare del tempo per farci vivere nuove vite. Ci sono persone che muoiono di noia, di sonno, di paura. Altre si chiedono se la h in fondo a mortah è un errore ortografico, scuotono la testa e dicono: ‘l’italiano è morto’. E poi ci sono spettacoli vivi che sarebbero morti senza il pubblico ed è un peccato non vederli dal vivo finché si è vivi… perché si ride molto. Moltissimo. Da morireh” recita la sinossi.

A chiudere il cartellone in Fortezza Nuova è l’esibizione di Chiara Becchimanzi, giovedì 17 aprile alle 21, con “Terapia di Gruppo”. Lo spettacolo si presenta come un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui vergognarsi, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. La forma è quella della terapia di gruppo: nessuno escluso – potrebbe succedere di tutto, promette l’artista, perché il pubblico sarà coinvolto in prima persona, tanto da determinare la direzione (tutta improvvisata) del discorso. “Dall’ hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice, autrice, regista, stand-up comédienne, traslochi, sgomberi, l’arrotino e l’ombrellaio” precisa “a quella di ogni spettatore/spettatrice, per riderci addosso, conoscerci, innamorarci (insultarci anche)… e poi sentirci meglio di prima. Ovviamente, senza aver risolto niente”.

Stand-up comedy in Fortezza Nuova

23 gennaio h 21.00 Tiziano La Bella

20 febbraio h 21.00 Daniele Fabbri

13 marzo h 21.00 Laura Formenti

17 aprile h 21.00 Chiara Becchimanzi

Biglietti diyticket.it

https://www.diyticket.it/locations/1462/fortezza-nuova

Info: [email protected]

