Fortezza Vecchia, estate da 150 eventi: da Livorno Play Comics a cinema, jazz e show sotto le stelle

Presentata la nuova stagione estiva della Fortezza con un cartellone ricchissimo tra concerti, teatro, cinema e appuntamenti culturali. Attesi ospiti come Sergio Rubini, Fabrizio Bentivoglio, Alessandro Benvenuti e Dario Ballantini. Molti eventi saranno a ingresso gratuito nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia

di Giacomo Niccolini

Estate livornese pronta ad accendersi nella cornice della Fortezza Vecchia. Presentato il ricco cartellone di eventi che accompagnerà la città nei prossimi mesi con oltre 150 appuntamenti tra concerti, cinema, spettacoli, incontri culturali e intrattenimento. Una programmazione che conferma la Fortezza come uno dei poli culturali più vivi e frequentati dell’estate labronica (clicca qui per consultare il sito ufficiale con il programma completo degli eventi).

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore comunale Rocco Garufo, Paolo Talini dell’Autorità di Sistema Portuale, Luca Menicagli, organizzatore degli eventi della Fortezza Vecchia, e Luca Massei per la presentazione di Livorno Play Comics.

Ad aprire gli interventi è stato Rocco Garufo, che ha sottolineato il valore strategico della Fortezza per il futuro turistico e culturale della città.

“Pochi giorni fa abbiamo siglato un accordo molto importante con Regione Toscana, Autorità portuale e Camera di Commercio per la riacquisizione della Fortezza al patrimonio dell’amministrazione comunale. Questo testimonia il valore storico, culturale e patrimoniale di questo sito che deve essere valorizzato sempre di più”. L’assessore ha poi evidenziato il ruolo degli eventi nel processo di crescita della città: “Gli eventi non sono semplicemente intrattenimento. Sono uno strumento per vitalizzare Livorno, promuoverla e renderla sempre più attrattiva. I risultati si vedono anche nell’attenzione che altre realtà e istituzioni stanno dedicando alla nostra città”.

A seguire è intervenuto Paolo Talini dell’Autorità di Sistema Portuale, che ha ribadito l’importanza della collaborazione tra enti per rendere il porto e la Fortezza sempre più aperti alla cittadinanza. “Il nostro obiettivo è aprire il porto alla città e rendere questi spazi sempre più fruibili ai cittadini. Gli eventi rappresentano un grande volano per avvicinare le persone alla Fortezza attraverso spettacoli di qualità”.

Poi spazio a Luca Menicagli, anima organizzativa della stagione estiva, che ha raccontato la filosofia del cartellone 2026. “Quando dico che in Fortezza facciamo 150 concerti e spettacoli, spesso fuori Livorno restano increduli. In realtà la Fortezza è il collante di tante realtà artistiche della città. Qui ognuno porta le proprie capacità e credo che questo sia il miglior modo di fare spettacolo”. Menicagli ha posto l’accento anche sulla funzione sociale della Fortezza: “Il venerdì e il sabato sera i giovani di Livorno possono divertirsi in sicurezza in un luogo storico della città. Far vivere la Fortezza alle nuove generazioni è una delle cose più belle”.

Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate ci saranno i protagonisti del cinema e del teatro italiano come Sergio Rubini, Fabrizio Bentivoglio, Ferruccio Spinetti e Alessandro Benvenuti. Previsti anche gli spettacoli di Dario Ballantini e numerosi eventi dedicati al jazz, alla danza e al cinema.

“Abbiamo privilegiato un po’ di più il cinema rispetto al passato, ma il livello culturale resta molto alto. E la maggior parte degli spettacoli sarà gratuita”, ha spiegato Menicagli.

Grande attenzione anche per la seconda edizione di Livorno Play Comics, in programma il 20 e 21 giugno. A presentarla è stato Luca Massei. “Porteremo in Fortezza il mondo dei comics, dei cosplayer, delle sigle tv, dei cartoni animati e delle serie televisive. Ci saranno eventi sul palco, giochi da tavolo, retro gaming e uno spazio speciale dedicato al K-pop”. A tal riguardo nel finale della conferenza non sono mancati momenti ironici e nostalgici sulle storiche sigle dei cartoni animati e su Cristina D’Avena, protagonista indiretta di un simpatico siparietto tra i relatori. Per quanto riguarda i biglietti, gli organizzatori hanno spiegato che alcuni eventi saranno acquistabili online tramite TicketOne, mentre per la maggior parte degli appuntamenti l’ingresso sarà gratuito.

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