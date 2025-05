Gare Remiere. Domani si torna in acqua con il Palio di Santa Giulia

Il Palio di Santa Giulia, la storica gara remiera dedicata alla patrona di Livorno, quest’anno si svolgerà il 22 maggio nello specchio d’acqua tra la Darsena nuova (Scali Novi Lena) e il Porto Mediceo, per una lunghezza di circa 900mt.

Con l’edizione 2025 si torna alle origini della gara mattutina a cronometro, ma con una novità: il comitato organizzatore ha infatti previsto un tracciato inedito e più vicino al cuore del centro cittadino, con partenza dalla banchina delle Officine Storiche di Porta a Mare.

Il percorso di gara è pensato per offrire al pubblico una visione più diretta e coinvolgente della competizione. Gli organizzatori lo definiscono un esperimento, che potrebbe diventare il primo passo verso ulteriori modifiche future, mantenendo saldo però il legame con la storia, la spiritualità e la tradizione remiera livornese.

Per chi non sarà sulle spallette, la gara verrà trasmessa in diretta a partire dalle 9 su Granducato TV (canale 15 del digitale terrestre) oltre che sui canali web di Visit Livorno, Gare Remiere e dell’emittente televisiva.

La prima a partire sarà la categoria Juniores (primo equipaggio ore 9.10), seguita dal femminile e, a chiudere, l’attesa sfida a 10 remi.

La premiazione è prevista per le 12.30 dello stesso giorno presso le Officine Storiche di Porta a Mare.

Il “Progetto Gare Remiere” è l’iniziativa di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea inaugurata nel 2021 per il rilancio complessivo della tradizione remiera livornese come strumento di promozione turistica della città. Il progetto ha ottenuto da subito ottimi risultati in termini di apprezzamento e adesione di pubblico grazie alle riprese da drone e alla contemporanea trasmissione su maxischermo, tv e on line della Coppa Risi’atori (dal 2021), della Coppa Barontini (dal 2022) e del Palio Marinaro (dal 2023), il tradizionale “trittico” remiero.

Le prossime date 2025

Coppa Risi’atori: domenica 1° giugno pomeriggio

Coppa Barontini: sabato 14 giugno sera

Palio Marinaro: sabato 28 giugno pomeriggio

