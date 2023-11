Gestione della Salute e Sicurezza, Asa ottiene la certificazione

Il 24 novembre 2023 si è concluso positivamente il progetto finalizzato all’ottenimento della certificazione ISO 45001:2018, una certificazione che attesta da parte di ente terzo la conformità del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro alla sopracitata norma UNI. Il percorso che ha portato a questo risultato è iniziato nel 2021 e ha coinvolto tutti i processi aziendali, prevalentemente il servizio prevenzione e protezione, i sistemi certificati e l’intero settore tecnico. In questi anni sono stati analizzati tutti i processi produttivi e gestionali di ASA in un primo step per verificare la conformità legislativa e successivamente per razionalizzare e inserire a sistema tutta la gestione dei rischi presenti in azienda, i processi formativi, addestrativi e qualificanti per il personale. Si tratta di un grande risultato che conferisce lustro al modo di gestire i processi produttivi, ma al tempo stesso si tratta di un punto di partenza per implementare un processo di miglioramento continuo nel tempo che possa consentire sempre una gestione ottimale dei rischi lavorativi e per la salute dei lavoratori. Lo scopo finale di questo percorso, che conferisce valore aggiunto al sistema di gestione della sicurezza, è quello di creare una mentalità collettiva di approccio al lavoro sicuro capace di generare nei lavoratori un atteggiamento proattivo di fronte a potenziali situazioni di pericolo. Questo consentirà un salto definito verso un comportamento orientato alla sicurezza nel nostro agire quotidiano. “L’ottenimento di questa significativa certificazione – dichiara Valter Cammelli, Consigliere Delegato e Legale Rappresentante di ASA – testimonia l’efficacia delle politiche aziendali e l’impegno del personale nel raggiungere obiettivi importanti e condivisi, quindi è doveroso un sentito ringraziamento a tutti i settori aziendali che hanno reso possibile tale conseguimento”.

