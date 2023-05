Giocagin, 250 atleti di tutte le età al PalaBastia

Un’edizione all’insegna di numeri e qualità targata Uisp Terre Etrusco-Labroniche con circa 250 atleti per 21 esibizioni in tante discipline diverse: dai balli di gruppo al pattinaggio, dalle bocce paralimpiche alla ginnastica

Quando parte la prima esibizione, che si intitola “Il bambino e il mare” e porta in scena uno spettacolo di pattinaggio dedicato al mare e all’inquinamento, si capisce subito che divertirsi in modo pedagogico si può. Perché muoversi, travestirsi, sorridere al pubblico e ai propri compagni è bello tanto quanto vedere piccole e piccoli atleti rivendicare il bisogno di “salvare il mare” dall’inquinamento e dallo sfruttamento dell’uomo. L’applauso entusiasta che ne scaturisce a fine esibizione, quella della società Cresco Pattinaggio, suona la carica all’edizione numero 35 di Giocagin, la festa del divertimento in movimento che a Livorno si è svolta con successo sabato 6 maggio al PalaBastia. Un pomeriggio intero per onorare la seconda delle grandi manifestazioni nazionali Uisp, portata sul territorio dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. C’è un intreccio di generazioni ed espressioni della società che è non solo sano ma benaugurante, perché condividere e incontrarsi vuol dire anche conoscersi e, magari, dare il La per nuovi percorsi da fare insieme. Il gruppo Sport 4 All di Happy Wheels riunisce atleti disabili che, nell’occasione, hanno messo in atto una simulazione di gara di bocce paralimpiche, dimostrando quanto ci sia spazio e bisogno di fare attività sportiva a tutti i livelli. E ad ogni età, come il Giocagin dimostra in ogni sua edizione, mettendo sempre una volta al centro la promozione dei valori dello sport, del divertimento, dei sani stili di vita e dell’inclusione dal nord al sud del Paese. Lo slogan di quest’anno è “Il gioco prende forma” e al PalaBastia si è visto in una successione continua di esibizioni che ha fatto compiere al pubblico numerosi salti tra discipline e generazioni diverse, con la bellezza di circa 250 atleti e atlete. Dall’esibizione swing del gruppo di Ginnastica Toscana alla salsa rueda targata Uisp Livorno Balli di gruppo, dall’immancabile Vittorio Valvo, il Signore degli Anelli, alle tantissime esibizioni di pattinaggio messe in scena dalle società La Cigna Gymnasium, Circolo Arci La Rosa, La Stella e Cresco. Rivisitazioni di brani famosi, personaggi pescati dal mondo della natura o del cinema e proposti al pubblico in vesti originali e fantasiose. Tutto preceduto da una trionfale e suggestiva sfilata iniziale, capeggiata dalla più piccola atleta iscritta di 3 anni di età, alla più grande. L’evento è caduto all’indomani della dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità che decretato la fine della pandemia da Covid-19, e allora il Giocagin 2023 a Livorno ha un motivo in più per celebrare il ritorno all’attività fisica a pieno regime, dopo anni di restrizioni e limitazioni per contenere i contagi. Dal primo pomeriggio fino alle 19, la festa del divertimento in movimento ha regalato emozioni e sorrisi, insieme alla consapevolezza che, come ha ricordato il presidente del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche Daniele Bartolozzi in sede di presentazione: “Il Giocagin a Livorno è tutti i giorni, per come la città vive nella dimensione quotidiana lo sport di base, che per questo deve essere sostenuto e sempre più valorizzato dal punto di vista degli spazi e delle possibilità”.

Condividi: