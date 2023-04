Giornata Nazionale del Mare, l’Accademia apre le porte. Gli orari

Foto ufficio stampa Marina Militare

Appuntamento per martedì 11 aprile per tutti i cittadini e il 14 aprile porte aperte alle scuole. La visita comprenderà l’accesso alla Galleria e al Piazzale Allievi, al Brigantino interrato e al Simulatore di Plancia

Martedì 11 aprile 2023, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, la Marina Militare aprirà le sue basi alla popolazione, per sviluppare in grandi e piccini la cultura del mare e valorizzarlo come elemento di grande valore culturale, scientifico ed economico, dai traffici marittimi alle risorse sottomarine.

Per l’occasione a Livorno, l’Accademia Navale aprirà le sue porte in due diverse giornate: martedì 11 aprile il libero ingresso della popolazione e venerdì 14 aprile a favore degli Istituti scolastici di primo e secondo grado, secondo il seguente programma:

Martedì 11 aprile: dalle 10 alle 12.30 (ultimo ingresso ore 12.15) e dalle 14 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.45);

Venerdì 14 aprile (solo per le scuole): dalle 9 alle 12.30 (ultimo ingresso alle 12.15) e dalle 14.30 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.45).

La visita comprenderà l’accesso alla Galleria e al Piazzale Allievi, al Brigantino interrato e al Simulatore di Plancia.

