I vostri selfie la notte di Capodanno al lavoro

Come per la notte di Natale e Santo Stefano anche l’ultimo giorno dell’anno e la notte di Capodanno per tanti rappresentano due “normali” turni di lavoro. Per questo invitiamo tutti coloro che sono stati al lavoro e che lo desiderano ad inviarci un selfie dal posto di lavoro a [email protected]. Lo pubblicheremo in una galleria fotografica come ricordo. Buon anno… e buon lavoro a tutti voi!

Gli scatti arrivati:

– Squadra Svs Livorno e Squadra Svs Livorno Sud

– Reparto di Ortopedia

– Medicina 2 padiglione 3° piano

– Pronto soccorso di Livorno a lavoro la notte dell’ ultimo dell’anno

– Squadre Croce Rossa Livorno turno serale e notturno

– Squadra vigili del fuoco Livorno

– Misericordia di Montenero (foto tratta dalla pagina Fb)

– Misericordia di Antignano (con video di auguri pubblicato su Fb

– Misericordia di Livorno

– Carabinieri di turno alla sala operativa

– Polizia (foto tratta dalla pagina Fb della Questura di Livorno)

– Andrea Lembo, l’operatore che dalle 20 fino alle 5.40 ha lavorato sulla torretta dell’Avvisatore Marittimo del Porto di Livorno

– Antincendio Portuale Sicurmare

– Vigili del fuoco, municipale, Pubblica Assistenza Collesalvetti, Misericordia Vicarello (foto tratta da pagina Fb Comune di Collesalvetti)

– Al lavoro al Ghine Cambri

– Emiliano De Giulli al lavoro all’ Hotel Stazione