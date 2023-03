Il Sole 24 Ore online pubblica l’esperienza livornese del Next Generation

Il quotidiano ha pubblicato nelle pagine online dedicate all'attuazione del Pnrr da parte degli Enti Locali l'esperienza della città di Livorno con il “Next Generation Livorno”

Il quotidiano “Il Sole 24 Ore” lo scorso 7 marzo ha pubblicato nelle pagine online dedicate all’attuazione del Pnrr da parte degli Enti Locali, l’esperienza della città di Livorno con il “Next Generation Livorno”. L’articolo, scritto da Elio Marino, affronta il tema di come gli enti locali vivono quotidianamente le attività organizzate sul territorio nell’attuazione del Pnrr. Dopo i dovuti ringraziamenti al sindaco Luca Salvetti, all’assessora Silvia Viviani, a Leonardo Gonnelli capo Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio e al direttore generale Nicola Falleni per la collaborazione e la comunicazione dell’esperienza ancora in corso, il giornalista ha scritto un breve preambolo che presenta il senso del dossier “Next Generation”, come è nato e gli obiettivi. Nel testo dell’articolo poi si riassumono gli intenti degli amministratori, l’importanza della componente organizzativa, la territorializzazione degli interventi, la formazione del personale, il ricorso al partenariato pubblico/privato in grado di supportare il Comune nella realizzazione dei progetti Pnrr, i criteri ESG (ambiente, sociale, governo dell’impresa), nelle scelte politiche di sviluppo, il fattore tempo (cruciali i prossimi 18 mesi), le criticità e le opportunità. Il pezzo del Sole 24 Ore si conclude con un accenno al dopo Pnrr. Il patrimonio definito in questi anni non si disperderà, ma grazie alla crescita dell’esperienza in molteplici settori, il Comune di Livorno proseguirà con altri interventi legati al Piano Strutturale e al Piano Operativo Comunale ai quali le opere del Pnrr si connetteranno in modo organico.

