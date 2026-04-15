Inaugurata l’Agenzia Casa, sportello integrato per la presa in carico sull’Abitare

Lo sportello, operativo a partire da lunedì 20 aprile, sarà aperto tutti i lunedì mattina dalle 9 alle 13, i martedì e i giovedì dalle 14 alle 18 e il mercoledì mattina solo su appuntamento ai recapiti (da contattare anche in caso di necessità e/o per maggiori informazioni): 3426101109 e all’e-mail [email protected].

di Martina Romeo

Un punto di riferimento per mettere in contatto proprietari e inquilini in modo sicuro, semplice e garantito: nasce a Livorno, in via del Porticciolo 6, lo Sportello Integrato per la presa in carico sull’Abitare. Vero e proprio servizio integrato tra Amministrazione Comunale e Terzo Settore (tra i cui Enti promotori si annoverano la Misericordia di Livorno, Casae Cooperativa Sociale per l’Abitare e Opera Santa Caterina ODV), il nuovo Sportello è stato inaugurato la mattina di mercoledì 15 aprile alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Andrea Raspanti, alla dirigente del settore Caterina Tocchini, alla responsabile dell’ufficio Casa, Elisabetta Cella, e a Giorgia Russo, assistente sociale dell’ufficio Casa.

“Da anni il Comune lavora sul tema dell’emergenza abitativa, – apre la conferenza l’assessore Raspanti – con conseguente assegnazione degli alloggi a quella fascia che, avendo un Isee compreso in una certa soglia, è destinataria di queste misure. Ma esiste anche la cosiddetta ‘fascia grigia’ (ISEE tra 16.500 e 35.000 euro) composta da persone che, pur avendo le risorse economiche per accedere alla locazione di privati, oggi trovano tantissime difficoltà”. Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana con 52.000 euro più 10.000 euro dal bilancio comunale per il fondo di garanzia, ha quindi come obiettivo quello di fornire un servizio di garanzia e mediazione da parte dell’Amministrazione Pubblica per tutte quelle persone che faticano ad entrare in una relazione di fiducia con i proprietari e viceversa. Da un lato viene raccolta l’offerta, dall’altro viene facilitata la relazione tra chi cerca una casa e chi, invece, la casa ce l’ha sul mercato.

“Sappiamo che il mercato della locazione è un settore in grande difficoltà. – continua Raspanti – Vediamo quotidianamente persone che hanno i redditi per poter affittare una casa ma che non sono in grado di offrire le giuste garanzie. Questo sarà un tentativo di fare gruppo per affrontare il sistema abitativo a 360°”.

“È importante sottolineare la partecipazione fattiva e la collaborazione degli Enti del Terzo Settore. – interviene Tocchini – Questa è una ATS, Associazione Temporanea di Scopo, che esiste grazie al servizio integrato tra Terzo Settore e Amministrazione Comunale. Sarà infatti gestito proprio da loro e ciò perché, fino a dicembre, si tratterà di attività propedeutiche e sperimentali in vista di uno sperato futuro accreditamento dell’Agenzia Sociale per la Casa, soggetto del Terzo Settore accreditato secondo la legge regionale 13/2015”.

In breve, lo Sportello integrato prevederà un accompagnamento personalizzato sia per le persone che per i proprietari degli immobili, mettendoli in contatto tra loro. Anche gli stessi proprietari, quindi, sono invitati a recarsi all’ufficio in via del Porticciolo, dove potranno trovare una consulenza esperta in materia, soprattutto in relazione all’affitto a canone concordato.

“Mi preme evidenziare, – aggiunge l’assistente sociale dell’ufficio Casa, Giorgia Russo – che lo Sportello lavorerà auspicabilmente anche per accompagnare sia gli inquilini che i proprietari di casa lungo l’intero tempo in cui viene realizzata la locazione. Un aspetto fondamentale che ci differenzia dall’agenzia immobiliare, che svolge ciò più dal punto di vista burocratico

Lo sportello, operativo a partire da lunedì 20 aprile, sarà aperto tutti i lunedì mattina dalle 9 alle 13, i martedì e i giovedì dalle 14 alle 18 e il mercoledì mattina solo su appuntamento ai recapiti (da contattare anche in caso di necessità e/o per maggiori informazioni): 3426101109 e all’e-mail [email protected].

Il servizio è accessibile ai nuclei familiari che soddisfano i requisiti economici verificati attraverso ISEE.

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