Incidente in Fi-Pi-Li: scontro tra due auto

Coinvolte sei persone nello scontro. In una delle due auto due passeggeri adulti, nell'altra una famiglia con due bambine piccole. Fortunatamente nessuna delle persone soccorse ha riportato gravi ferite

Scontro tra due auto in Fi-Pi-Li all’altezza dello svincolo di Vicarello, direzione Livorno, avvenuto intorno alle 8 di lunedì 31 luglio. Sul posto sono intervenute tre ambulanze tra cui la medicalizzata della Svs sopraggiunta da via San Giovanni e le Misericordie di Cenaia e Vicarello. Per fortuna i feriti non hanno riportato gravi conseguenze. In una delle due auto viaggiavano due passeggeri adulti e all’interno dell’altra una famiglia con babbo e mamma e due bambine piccole. Per tutti si tratta soltanto di qualche contusione e qualche graffio che non destano, fortunatamente, particolari preoccupazioni.

