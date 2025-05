Il 9 maggio il festival LivornoScienza del Cecioni in Fortezza Vecchia

L’evento di venerdì 9 maggio, giunto ormai alla sua ottava edizione, riunisce studenti, docenti, scuole del territorio e famiglie per una giornata di divulgazione, sperimentazione e creatività scientifica che quest’anno si intreccia con il festival Démadé Liberi di Libri organizzato da Elaide Garufi

La Fortezza Vecchia si trasforma per un giorno in laboratorio scientifico all’aperto grazie agli studenti del Cecioni. Venerdì 9 maggio, dalle 10 alle 16, si terrà “LivornoScienza 2025”, il festival della scienza ideato e organizzato dal Liceo Statale “Francesco Cecioni”. L’evento, giunto ormai alla sua ottava edizione, riunisce studenti, docenti, scuole del territorio e famiglie per una giornata di divulgazione, sperimentazione e creatività scientifica, che quest’anno si intreccia anche con il Festival letterario Démadé Liberi di Libri organizzato da Elaide Garufi, studentessa della scuola di via Galilei. LivornoScienza è frutto del lavoro congiunto dei Dipartimenti di Matematica e Fisica e di Scienze del Liceo Cecioni, che hanno ideato e coordinato tutte le attività dell’evento sotto la guida dei professori Luca Bracci e Maria Fuschi. Il festival rappresenta il culmine di un percorso formativo annuale che ha coinvolto gli studenti nella progettazione e nella realizzazione di esperienze scientifiche, svolte durante le ore curricolari e nei corsi STEM pomeridiani PNRR attivati dall’istituto. A questo si aggiunge il fondamentale contributo organizzativo della professoressa Paola Burani, ideatrice della manifestazione e punto di riferimento per la sua realizzazione. Saranno presenti oltre trenta stand espositivi curati dagli studenti del Cecioni e dai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado Micheli Bolognesi, Mazzini, Bartolena e Borsi. Ogni stand presenterà un esperimento, un principio scientifico, una scoperta o una curiosità, tradotti in un linguaggio accessibile e pensato per il pubblico. Le attività saranno rivolte non solo agli studenti delle scuole medie che parteciperanno come visitatori, ma anche a gruppi interni coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che collaboreranno alla logistica e alla comunicazione.

Il cuore della manifestazione è la partecipazione attiva degli studenti, che si misureranno in una vera e propria simulazione di esperienza professionale, vestendo i panni di divulgatori, guide scientifiche, presentatori, tecnici o animatori. Le Olimpiadi STEM, una gara a squadre per le classi seconde dell’indirizzo scientifico, aggiungeranno una componente competitiva all’intera giornata. A queste si affiancheranno due competizioni di robotica, una riservata agli studenti del biennio e l’altra al triennio, in cui i ragazzi metteranno alla prova le loro competenze di progettazione, programmazione e problem solving. Tra gli eventi speciali, spiccano la rievocazione in forma teatrale dell’esperimento di Guglielmo Marconi, integrata dalla presentazione di un fumetto originale creato dagli studenti, e la gara di razzi ad acqua, preparata dalle classi terze STEM. Non meno significativa sarà la presentazione delle attività legate al progetto “Velaspiego”, che unisce la fisica allo sport della vela, in un’ottica interdisciplinare e laboratoriale. L’apertura ufficiale della giornata sarà accompagnata dai saluti del dirigente scolastico Rino Bucci, dalle autorità istituzionali e da un ringraziamento alla prof.ssa Paola Burani. Il festival intende celebrare il valore della scuola come luogo di costruzione del sapere attivo e condiviso, in cui la passione per la scienza si trasforma in comunicazione, partecipazione e cittadinanza. LivornoScienza si conferma così come una delle iniziative più originali e significative del panorama scolastico locale, capace di coniugare contenuti scientifici rigorosi con il piacere del fare e del raccontare, offrendo agli studenti un’esperienza autentica di crescita culturale e personale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©