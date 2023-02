Investito da un’auto: ferito pedone di 70 anni

Incidente intorno all’ora di cena, verso le 19,30 di giovedì 23 febbraio, in corso Amedeo all’altezza del civico 260 quando un’auto ha colpito un uomo di 70 anni che stava attraversando la strada a piedi in prossimità delle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di via Verdi che hanno curato l’uomo sul posto. Il 70enne, vigile e cosciente, ha riportato alcune contusioni diffuse e un forte dolore alla spalla sinistra. Traffico a rilento il tempo necessario per le operazioni di soccorso.

