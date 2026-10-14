A caccia di storie. Libri e indizi per le strade di Livorno
Sabato 17 ottobre, alle ore 10, prende il via una speciale caccia al tesoro letteraria, organizzata organizzata dalla Cooperativa Itinera e promossa dal Comune di Livorno nell’ambito di Livorno Città che legge. Per partecipare manda una mail a: [email protected]
Un percorso tra libri, indizi e luoghi della città per scoprire Livorno attraverso la lettura. Sabato 17 ottobre, alle ore 10, prende il via una speciale caccia al tesoro letteraria, organizzata organizzata dalla Cooperativa Itinera e promossa dal Comune di Livorno nell’ambito di Livorno Città che legge; in questo caso un gioco a squadre che accompagnerà i partecipanti per le strade del centro di Livorno, mettendo alla prova intuito, spirito di osservazione e, naturalmente, passione per i libri.
I partecipanti saranno suddivisi in squadre composte da un massimo di 5 persone. Alla partenza, in piazza Garibaldi, ogni squadra riceverà una busta contenente un brano tratto da un romanzo e un indizio. Risolvendo l’enigma sarà possibile individuare la tappa successiva e ricevere una nuova busta, dando così progressivamente forma all’intero percorso. La sfida sarà duplice: riconoscere il titolo e l’autore o l’autrice dei brani proposti e decifrare tutti gli indizi necessari per raggiungere il traguardo.
Il percorso condurrà i partecipanti attraverso alcuni luoghi significativi del centro di Livorno, trasformando piazze, monumenti e spazi culturali in tappe di un itinerario tutto da scoprire. Il traguardo sarà il punto prestito “Cultura a Peso”, al Mercato Centrale, dove si concluderà l’avventura.
Più che una gara, sarà un’esperienza da vivere insieme: un modo divertente per scoprire libri e storie, osservare la città con occhi diversi e ricordare che la lettura può uscire dalle biblioteche e diventare un’avventura da condividere.
Partecipazione gratuita su prenotazione. Come si partecipa? Iscrivetevi mandando una mail a: [email protected]
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