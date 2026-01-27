A Villa Maria “Storie di principesse al cinema”
Prossimo appuntamento con il cinema per famiglie alla Biblioteca di villa Maria a Livorno sabato 31 gennaio alle 15 saranno proiettati spezzoni di cartoni animati che raccontano personaggi femminili molto amati dai bambini e dalle bambine, da Elsa a Pocahontas a Merida. Saranno mostrate ed analizzate alcune scene più significative e coinvolgenti e commenteremo insieme le emozioni che suscitano.
L’iniziativa, completamente gratuita, si inserisce nell’ambito del progetto “Io non ho paura 2 – le paure vinte in sala – storie senza confini” promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il progetto a cura della cooperativa Itinera, è svolto in collaborazione con I Licaoni, della Santifanti srl, dell’Operatrice di Educazione Visiva Livia Giunti, e con l’associazione FILIPI Horror Festival con il supporto del Comune di Livorno e Cred.
In questa seconda edizione del progetto sarà esplorata la paura attraverso la fiaba, fonte di grande ispirazione per il cinema e capace di affrontare temi universali in modo semplice.
Per partecipare: si consiglia una prenotazione, Posti limitati.
Contattare la biblioteca Tel 0586/219265 oppure inviare una mail a [email protected] indicando recapito telefonico e numero partecipanti.
