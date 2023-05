Abitare il Museo, venerdì 19 maggio apre la mostra Optical e Design

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 con orario continuato fino a domenica 28 maggio, sempre a ingresso libero e accompagnata da un calendario di appuntamenti collaterali. INFO: 0586 824551, prenotazioni: [email protected]

Venerdì 19 maggio alle 18 inaugura Optical e Design, la seconda mostra temporanea della rassegna Abitare il Museo che, nei mesi di maggio e giugno, riporta alla luce una selezione di opere dai depositi dei Musei civici. Negli anni Sessanta la società incontra grandi cambiamenti: stili di vita, gusto ed estetica evolvono velocemente seguendo l’onda dei rapinosi mutamenti storici e culturali che si susseguono nell’arco di una manciata di fertili stagioni. Avviene così che il quotidiano si trovi a indagare le leggi dell’informatica e dei mezzi di comunicazione di massa, e che le regole della percezione restituiscano questa nuova curiosità diffusa, mentre si infrangono diverse convenzioni dell’arte e dell’oggetto artistico. Il quadro vuole uscire dal suo supporto, si estroflette, crea piani diversi, si fa tridimensionale; dall’altro canto il Design si prepara ad assurgere a disciplina accademica, mentre si diffonde una cultura del bello estesa anche agli oggetti d’arredo. Negli stessi anni la città di Livorno conquista uno spazio unico e peculiare nel dibattito pubblico sul contemporaneo, nascono il Premio Modigliani, il Museo Progressivo d’Arte Contemporanea e la mostra Progetto struttura: metodologia del design. La collezione di opere ascrivibili agli ambiti Optical e Design, di cui la presente selezione è esemplificativa, offre un saggio della complessità e ricchezza del patrimonio civico. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 con orario continuato fino a domenica 28 maggio, sempre a ingresso libero e accompagnata da un calendario di appuntamenti collaterali. (La mostra sarà chiusa per la giornata di Santa Giulia il 22 maggio).

Programma iniziative:

Sabato 20 maggio

dalle ore 17:00 alle 19:00 MUSICA THE CAGE

accompagnerà i visitatori My generation warm up, una nuova collaborazione tra Cooperativa Itinera e The Cage che vedrà in consolle Trouble Kidd per una selezione musicale a tema (ingresso libero)

visite guidate a orari fissi

sabato 20 maggio ore 16.00

domenica 21 maggio alle ore 18:00

sabato 27 maggio alle ore 18:00

domenica 28 maggio alle ore 18:00

Costo: ingresso mostra gratuito; visita guidata € 3 a persona

visite guidate per scuole, adulti e bambini su prenotazione

Si ricorda infine che, per chi desiderasse fruire la mostra con una visita guidata e avesse un gruppo organizzato di riferimento (famiglie, scuole o associazioni) è sempre possibile prenotare il servizio in altri orari con un congruo anticipo.

Costo: ingresso mostra gratuita, costo visita guidata gruppi € 40, minimo 15 partecipanti, prenotazione anticipata a [email protected])

La mostra Optical e Design è organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e Coopculture, per la valorizzazione e la conoscenza di un patrimonio in gran parte ordinariamente inaccessibile.

INFORMAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19



0586 824551

prenotazioni: [email protected]

Condividi: