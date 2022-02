Al via il corso EVAC per certificatore di competenze

Le note informative e i moduli per l’iscrizione sono reperibili sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca

Mediagallery

Al via EVAC, il corso di formazione riconosciuto da Regione Toscana, organizzato dall’Agenzia Itineraformazione, per diventare Esperto di Valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze.

Un percorso che fornirà ai discenti conoscenze e strumenti per pianificare il processo di valutazione degli apprendimenti, validare e certificare le competenze, realizzare le prove di valutazione per la dichiarazione degli apprendimenti in linea con i dispositivi regionali.

L’attestazione ottenuta al completamento del corso consente l’accesso al ruolo di Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze e l’iscrizione nell’elenco regionale degli esperti valutatori di cui all’articolo 66 decies, comma 7 del Regolamento 8 agosto 2003, n.47/R e smi.

La figura professionale trova il suo sbocco lavorativo nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale.

Il percorso ha una durata di 150 ore totali così ripartite: 120 ore di aula, 30 ore di FAD Trio.

Non è previsto lo stage; il corso si svolgerà nel periodo marzo/maggio 2022.

Per informazioni e iscrizioni:

Agenzia Formativa Itinera Formazione Via Borra n. 35.

ORARIO dal lunedì al venerdì – dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 o Tel: 0586/894563 e-mail: [email protected].

Le note informative e i moduli per l’iscrizione sono reperibili sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca.

Sul seguente sito internet: www.itinera-formazione.info.