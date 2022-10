Alla Biblioteca Labronica visite e laboratori di promozione alla lettura con L’Isola del Tesoro

Animazione alla lettura in Biblioteca per le scuole di ogni ordine e grado. Per informazioni: segreteria didattica itinera [email protected] tel.0586/894563. Progetto promosso da Comune di Livorno in collaborazione coop.Itinera

Anche per questo anno scolastico 2022-2023 le scuole potranno partecipare a visite ed attività di laboratorio sulla lettura presso le varie sedi della Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi” di Livorno.

E’ stato elaborato un nuovo programma di incontri a tema diversificati per fascia di età dal nido alla secondaria di secondo grado, grazie ad un lavoro di progettazione coordinato dallo staff del settore didattico e bibliotecario di Itinera. Particolare spazio è stato dato alle nuove pubblicazioni, alle nuove offerte editoriali per bambini e bambine e adolescenti che si sono affermate in questi ultimi anni valorizzando alcune tematiche in particolare: ecologia e rispetto per l’ambiente, inclusione sociale, multiculturalità ed integrazione, benessere psicofisico ed includendo come novità percorsi dedicati alla conoscenza del linguaggio cinematografico e musicale. Sedi degli incontri di animazione alla lettura per le scuole: la Biblioteca Labronica a villa Fabbricotti che raccoglie volumi antichi manoscritti ed autografi di grande valore, la sede di villa Maria: Centro di documentazione delle arti e dello spettacolo, il polo dei Bottini dell’Olio dedicato alla bibliografia moderna, la Biblioteca Stenone a Shangai, la Biblioteca dei Ragazzi a villa Fabbricotti. Le attività si svolgono da novembre 2022 a giugno 2023 la mattina con orario da concordare. Per informazioni: segreteria didattica itinera [email protected] tel.0586/894563.

Condividi: