Alla Biblioteca Stenone torna il servizio gratuito “Facciamo i compiti insieme”

Personale qualificato della cooperativa Itinera sarà a disposizione per aiutare bambini e bambini nello svolgimento della lezione delle vacanze estive. Il servizio è gratuito. Per info e prenotazioni chiamare lo 0586/440524 il lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13 o scrivere a [email protected]

Dal 12 giugno la Biblioteca biblioteca Stenone nel quartiere di Shangai a Livorno segue un nuovo orario in corrispondenza dell'inizio delle vacanze scolastiche. Anche se il servizio bibliotecario è temporaneamente chiuso, proseguono invece le iniziative estive dedicate ai più piccoli per fornire un supporto al completamento dei compiti scolastici.

Il servizio è gratuito e promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera

Quando: da lunedì 12 giugno al 13 settembre 2023 ogni lunedì-mercoledì- venerdì dalle 9 alle 13 (il servizio sarà sospeso dall’11 al 18 agosto)

A partire da luglio sono previste inoltre attività di carattere creativo ed artistico a cura degli operatori esperti della coop.Itinera:

– laboratorio d’arte per bambini 5-8 anni mercoledì 5 luglio-venerdì 14 luglio-mercoledì19 luglio-venerdì 28 luglio dalle 9 alle 11

– laboratorio d’arte per bambini 9-13 anni venerdì 7 luglio-lunedì 10 luglio-venerdì 21 luglio-lunedì 24 luglio dalle 9 alle 11

È consigliata la prenotazione. Posti limitati. Per info e prenotazioni chiamare la Biblioteca Stenone al numero 0586/440524 il lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13 o scrivere all’indirizzo [email protected]

