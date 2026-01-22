Ancora posti disponibili per “I Colori dell’Arte”
Ancora posti disponibili per i nuovi percorsi d’arte in Fondazione Livorno. Attività gratuite per le scuole in collaborazione con coop.Itinera che propone un programma di visite guidate, approfondimenti e laboratori rivolti alle classi dall’ultimo anno dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado.
Le classi saranno accolte nelle sale espositive della Fondazione, in piazza Grande 23, dove si trova una importante e preziosa collezione di opere d’arte composta da dipinti, sculture ed opere grafiche, attraverso la quale è possibile ripercorrere le principali vicende artistiche della città tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento. Visite guidate interattive a partire da Colori in movimento per i più piccoli fino a Quadri ribelli per le ragazze e i ragazzi più grandi! Attività sul ritratto, sulle storie e sulla città a partire dalle opere in collezione!
Sul sito https://www.itinera.info/didattica/ si trova:
- il programma dei percorsi didattici in Fondazione
- il modulo di adesione per partecipare al progetto. Scaricare, compilare ed inviare a [email protected]. Sarete ricontattati per concordare la data dell’attività scelta
Per informazioni
Segreteria didattica contattare coop.Itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì 9.00-13.00/15.00-18.00 oppure inviare una mail a [email protected]
