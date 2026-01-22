Ancora posti disponibili per “I Colori dell’Arte”

Le classi saranno accolte nelle sale espositive della Fondazione, in piazza Grande 23, dove si trova una importante e preziosa collezione di opere d'arte composta da dipinti, sculture ed opere grafiche, attraverso la quale è possibile ripercorrere le principali vicende artistiche della città tra la fine dell'Ottocento ed i primi decenni del Novecento. INFO e prenotazioni 0586/894563 o [email protected]

Ancora posti disponibili per i nuovi percorsi d’arte in Fondazione Livorno. Attività gratuite per le scuole in collaborazione con coop.Itinera che propone un programma di visite guidate, approfondimenti e laboratori rivolti alle classi dall’ultimo anno dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado.

Visite guidate interattive a partire da Colori in movimento per i più piccoli fino a Quadri ribelli per le ragazze e i ragazzi più grandi! Attività sul ritratto, sulle storie e sulla città a partire dalle opere in collezione!

Sul sito https://www.itinera.info/didattica/ si trova:

il programma dei percorsi didattici in Fondazione

il modulo di adesione per partecipare al progetto. Scaricare, compilare ed inviare a [email protected] . Sarete ricontattati per concordare la data

Per informazioni

Segreteria didattica contattare coop.Itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì 9.00-13.00/15.00-18.00 oppure inviare una mail a [email protected]

