Banksy, weekend di musica e visite guidate per tutti al Museo della Città

Foto tratta dalla pagina Fb Museo della Città di Livorno

Dj set con The Cage, visita guidata teatralizzata e visita guidata per bambini tra sabato 1 e domenica 2 aprile. Le visite guidate proseguiranno anche la settimana di Pasqua. Info e prenotazioni: 0586 824551, [email protected]

Si avvicinano le festività di Pasqua e con le ultime due settimane per visitare la mostra, prorogata fino al 10 aprile 2023, giorno di Pasquetta, è possibile partecipare a eventi e visite guidate pensate per tutte le età e le fasce di pubblico.

Sabato 1 aprile alle ore 17:00 si terrà una visita guidata teatralizzata a tema Banksy con la regia di Carlo Neri.

Domenica 2 aprile alle ore 11:30 torna a grande richiesta la visita guidata ludico-didattica Al museo con i bambini per conoscere la street art divertendosi direttamente negli spazi della mostra. Sempre domenica 2 aprile, dopo la visita guidata generale alla mostra delle ore 11:00 e 16:00, alle 17:00 torna una delle iniziative di più grande successo: grazie alla collaborazione tra The Cage e Itinera, un giovane dj trasporterà nuovamente i visitatori nelle atmosfere underground che hanno ispirato le opere in mostra. Le visite guidate proseguiranno anche la settimana di Pasqua con l’aggiunta di turni straordinari nel giorno di Pasquetta, con il seguente calendario:

Sabato 8 aprile alle ore 17:00

Domenica 9 aprile – Pasqua – ore 11:00 e 16:00

Lunedì 10 aprile – Pasquetta – ore 11:00 e 16:00

Costo visita guidata teatralizzata – sabato 1 aprile h 17 – biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8, più costo visita guidata € 2,50 a persona. Info e prenotazioni: [email protected]

Costo al Museo con i bambini – domenica 2 aprile h 11:30 – adulti ingresso ridotto € 8,00; bambini ingresso omaggio + € 3,00 per tutti i partecipanti all’attività. Info e prenotazioni [email protected]

Costo Dj set con The Cage – domenica 2 aprile h 17:00 – necessario solo il biglietto d’ingresso alla mostra (intero € 12,00; ridotto € 8,00). Info e prenotazioni [email protected]

Costo visita guidata generale – domenica 2 aprile h 11:00 e 16:00; sabato 8 aprile h 17:00; domenica 9 e lunedì 10 aprile (Pasqua e Pasquetta) h 11:00 e 16:00 – biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8, più costo visita guidata € 2,50 a persona. Info e prenotazioni: [email protected]

Gli eventi e le visite guidate al Museo della Città sono organizzate dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

INFORMAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00

sabato e la domenica 10:00 – 22:00

Aperti a Pasqua e Pasquetta dalle 10:00 alle 22:00

Biglietti

€ 12,00 intero

€ 8,00 ridotto

€ 2,00 ridotto scuole

Info e prenotazioni: [email protected]

