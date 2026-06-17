Caccia alla città nascosta al Museo della Città

Appuntamento domenica 21 giugno. La partecipazione alle attività richiede la prenotazione anticipata e ha un costo di 5 euro a persona, mentre il biglietto d'ingresso al Museo è gratuito. Info e prenotazioni: 0586-824551; [email protected]

Domenica 21 giugno, dalle 10:30 alle 11:30, per la rassegna Amico Museo, si terrà Caccia alla città nascosta, un percorso a tappe per famiglie nelle sale del Museo. Bambine, bambini e genitori osserveranno dettagli, immagini, oggetti e indizi per completare una piccola mappa della città nascosta. L’attività è pensata per stimolare l’attenzione e la lettura del patrimonio, trasformando la visita al Museo in un’esperienza ludica e avvincente.

Amico Museo, rassegna organizzata dal Comune e promossa da Coop Itinera, in collaborazione con Agave e CoopCulture, si rivolge a cittadine e cittadini, giovani e turisti con l’obiettivo di avvicinare i differenti pubblici alla conoscenza della storia e del patrimonio attraverso una visita emozionale.

La partecipazione alle attività richiede la prenotazione anticipata e ha un costo di 5 euro a persona, mentre il biglietto d’ingresso al Museo è gratuito.

Al Museo della Città e al Museo Mediceo sono sempre disponibili le visite guidate a partenza garantita del weekend in entrambi i musei (prenotazioni: Museo Mediceo 0586 824607; Museo della Città 0586 824551).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Museo della Città di Livorno – Polo culturale dei Bottini dell’Olio

0586-824551; [email protected] ; museodellacittalivorno.it

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