Cinema. “Io non ho paura”, settimana di chiusura del progetto con due eventi

Il progetto “Io non ho paura. Le paure vinte in sala”, un’iniziativa ambiziosa e innovativa finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito si avvia alla sua fase conclusiva. Questo programma articolato, rivolto al mondo della scuola, ha offerto un percorso formativo completo sull’utilizzo del cinema come strumento educativo, coinvolgendo insegnanti e studenti di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado di Livorno e provincia. Il cuore del progetto è stato un intenso piano di formazione sul cinema per i studenti e docenti, affiancato da percorsi didattici, laboratori e proiezioni, il tutto coordinato da professionisti del settore.

La cooperativa Itinera ha realizzato il progetto frutto del bando per “Progetti di rilevanza territoriale 2023” in collaborazione con il Comune di Livorno (Sistema integrato infanzia 0/6 anni e Cred), la Società di Produzione Cinematografica Indipendente I Licaoni di Francesca Detti e Alessandro Izzo, la Santifanti srl con la regista e sceneggiatrice Livia Giunti, e l’associazione FILIPI Horror Festival. Il progetto ha visto inoltre la partecipazione attiva del Cinema 4Mori e del Cinema Salesiani come partner per le proiezioni, affiancati dalla Biblioteca Labronica – Villa Maria, Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo, che ha ospitato numerose iniziative. Da gennaio, sono partiti i laboratori sperimentali che hanno portato professionisti del cinema direttamente negli istituti scolastici aderenti. Gli studenti hanno avuto l’opportunità unica di sperimentare la realizzazione di un cortometraggio grazie al lavoro svolto con I Licaoni, esplorare le emozioni scaturite dalla musica con il musicista Luca Bagagli, e analizzare il fotogramma con l’artista Valentina Restivo e fare masterclass con registi e attori. Ogni laboratorio è stato preceduto da un breve excursus sulla nascita del cinema, curato dalle operatrici didattiche di Coop.Itinera.

Due gli appuntamenti per la chiusura del progetto: martedì 27 maggio il film di Ambra Principato al cinema 4 Mori, venerdì 30 evento finale alla biblioteca di Villa Maria.

Ultimo appuntamento con le visioni gratuite e aperte a tutti martedì 27 maggio alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro 4 Mori di Via Pietro Tacca 16, per la proiezione del film di Ambra Principato “Hai Mai Avuto Paura?” (Vision Distribution 2023).

Il film è un horror tutto italiano che vede al centro della storia lo scontro ideale tra religione e credenze pagane. Ambientato agli inizi dell’Ottocento in un villaggio rurale dell’Italia centrale: un mistero aleggia intorno a strani omicidi. Il film è ispirato al romanzo ‘Io venia d’angoscia a rimirarti’ di Michele Mari, edito da Einaudi, che racconta la vita di Giacomo Leopardi e della sua famiglia.

La regista Ambra Principato farà un saluto al pubblico attraverso un video messaggio, invitando i presenti ad affrontare le proprie ombre: “Il film – afferma – ha un’impronta dark-gotico nella sua messa in scena. Come suggerisce il titolo mira a parlare di qualche cosa che ha a che vedere col nostro personalissimo modo di vivere una particolare paura che vi invito a scovare … esprimersi e affrontare quest’ombra è importante e necessario”.

Prima del film saranno proiettati i cortometraggi realizzati dagli studenti dell’ISIS Niccolini Palli all’interno del laboratorio “Il cinema della realtà” con Livia Giunti e dagli studenti dell’ISISS Marco Polo di Cecina all’interno del laboratorio “Il cinema di finzione” con Francesca Detti ed Alessandro Izzo (I LICAONI). Il film è a ingresso libero, senza prenotazione

Dove: Cinema Teatro 4Mori – Via Pietro Tacca 16 – Livorno

Infine, per celebrare la conclusione di questo percorso e condividere i risultati ottenuti, venerdì 30 maggio, presso la Biblioteca di Villa Maria – Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo, si terrà un evento speciale. A partire dalle ore 17:30, sarà possibile ascoltare i racconti delle attività direttamente dalla voce dei formatori coinvolti e vedere i cortometraggi realizzati. A fare da narratore del percorso e a guidare i presenti nelle paure emerse dai giovani sarà un testimonial d’eccezione: l’attore Guglielmo Favilla.

All’interno della biblioteca sarà inoltre inaugurata “LA MOSTRA DEI LABORATORI: Backstage delle paure dall’infanzia alle superiori”, un’esposizione sui risultati dei laboratori svolti, che sarà visitabile fino al 30 giugno 2025. L’evento è aperto a tutti e a ingresso libero.

