“Curiosi per Natura” al Museo di Storia Naturale
Un percorso guidato accompagnati dal direttore del Museo il dott. Antonio Borzatti, botanico e naturalista, alla scoperta di Villa Henderson, l’Orto Botanico e la Banca del Germoplasma Vegetale.Al termine si svolgerà una degustazione guidata di vini a cura di un sommelier Fisar
Sabato 17 ottobre alle 17,30 continuano gli appuntamenti del programma “Curiosi per Natura” promossi dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con coop.Itinera Un’occasione per incontrarsi e lasciarsi sorprendere dal mondo delle piante. Parleremo di botanica e delle tante curiosità del mondo vegetale, in un’atmosfera informale e conviviale, dove tutti sono invitati a partecipare. Un percorso guidato accompagnati dal direttore del Museo il dott. Antonio Borzatti, botanico e naturalista, alla scoperta di Villa Henderson, l’Orto Botanico e la Banca del Germoplasma Vegetale, spazio di conservazione dei semi della flora mediterranea per la salvaguardia della biodiversità.
Al termine si svolgerà una degustazione guidata di vini a cura di un sommelier Fisar – Delegazione di Livorno APS.
Un’esperienza tra scienza e convivialità, aperta a tutti.
Per partecipare all’iniziativa acquisto e prenotazione on line anticipata. Posti limitati
https://www.musmed.it/tickets/prodotto/il-nostro-tesoro-verde/
Per informazioni: segreteria Musmed 0586/266711 [email protected]
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