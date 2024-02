Domenica “Giocando s’impara” con Leonardo

Domenica 11 febbraio alle 16 il primo di 4 appuntamenti al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. I lavori e le scoperte scientifiche di Leonardo saranno al centro di quattro laboratori per famiglie che si svolgeranno al Museo tra febbraio e marzo. Prenotazioni online al link che trovate in fondo all'articolo

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in collaborazione con la coop. Itinera propone una nuova edizione speciale dell’iniziativa Giocando s’impara: quattro domeniche dedicate al grande genio del rinascimento Leonardo Da Vinci, famoso artista e inventore ma anche studioso di anatomia, botanica, geologia e aerodinamica. I lavori e le scoperte scientifiche di Leonardo saranno al centro di quattro laboratori per famiglie che si svolgeranno al Museo tra febbraio e marzo.

Domenica 11 febbraio ore 16:00

LEONARDO E IL VOLO

Seguiamo il genio di Leonardo da Vinci a caccia del suo grande sogno: riuscire a far volare gli esseri umani! Nelle sale del museo scopriremo come Leonardo si ispirò alla natura e agli animali per progettare e disegnare le sue ingegnose macchine volanti. Alla fine dell’esperienza, metteremo alla prova le ricerche di Leonardo provando a realizzare uno dei suoi progetti più famosi: il paracadute. Per adulti e bambini dai 7 ai 10 anni (partecipazione di almeno un adulto per gruppo. Ogni adulto potrà accompagnare massimo due bambini)

Domenica 25 febbraio ore 16:00

LEONARDO E GLI ANIMALI

Leonardo artista, scienziato e ingegnere, ma soprattutto instancabile osservatore e grande amante della natura. Nella cornice della suggestiva sala di zoologia, ascoltiamo le parole del grande genio e lasciamoci ispirare per realizzare un’opera a tema animali. Per adulti e bambini dai 4 ai 6 anni (partecipazione di almeno un adulto per gruppo. Ogni adulto potrà accompagnare massimo due bambini)

Link per prenotarsi:

Domenica 10 marzo ore 16:00

LEONARDO E L’UOMO

Gli uccelli volano, i pesci nuotano, e l’uomo? Leonardo da Vinci esplorò approfonditamente l’anatomia e il funzionamento del corpo umano, una macchina che reputava perfetta. Andremo alla scoperta dei muscoli, delle ossa, e della meccanica del corpo per poi ispirarci ai progetti di Leonardo per costruire il cavaliere meccanico! Per adulti e bambini dai 7 ai 10 anni (partecipazione di almeno un adulto per gruppo. Ogni adulto potrà accompagnare massimo due bambini)

Domenica 17 marzo ore 16:00

LEONARDO E LE PIANTE

Leonardo, anticipatore della scienza botanica, ha indagato i segreti di alberi, fiori e foglie. Dopo un’esplorazione dell’orto botanico, immersi nella natura, facciamo un viaggio sensoriale tra le specie vegetali custodite al Museo. L’osservazione e l’indagine aiuteranno anche noi a realizzare un quadretto botanico d’artista. Per adulti e bambini dai 4 ai 6 anni (partecipazione di almeno un adulto per gruppo. Ogni adulto potrà accompagnare massimo due bambini)

ACQUISTO BIGLIETTO ON LINE AL SEGUENTE LINK https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/giocando-simpara/domenica-11-febbrario-ore-16/

Info e prenotazioni

Segreteria didattica museo tel. 0586.266711 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00

Mail: [email protected]

costo 6€ a partecipante, sia adulti che bambini.

La prenotazione viene presa esclusivamente online attraverso i link indicati sopra.

