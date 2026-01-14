Domenica visita guidata e Giocando s’impara al Museo di Storia Naturale

Doppio evento questa domenica 18 gennaio al Museo di storia naturale del Mediterraneo in collaborazione con la cooperativa Itinera. Una giornata rivolta alle famiglie ed a tutti coloro interessati a visitare il museo e le sale espositive rinnovate.

Alle 16 “Giocando s’impara”- Un nuovo appuntamento del programma “Giocando s’impara” dal titolo “Alieni tra noi: animali da luoghi lontani”. Cosa succede quando un animale o una pianta si trovano catapultati in un luogo diverso da quello di origine? Scopriamo chi sono queste specie “aliene” che minacciano i nostri ambienti e cosa possiamo fare per proteggere la biodiversità. Attività per adulti e bambini dai 7 agli 11 anni.

Costo: 6 € a partecipante. Prenotazioni e pagamento: esclusivamente online al link: https://itinera.link/giocando

ogni bambino deve essere accompagnato da almeno un adulto/a, con un rapporto massimo di un adulto/a ogni tre bambini/e.

Alle 16,30 visita guidata la Museo per tutti: grandi e piccoloi – Una nuova iniziativa organizzata dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Coop. Itinera. Una passeggiata attraverso i settori espositivi in compagnia degli esperti del museo, per scoprire le ricchezze del Mediterraneo. Vi aspettano curiosità, retroscena e racconti inediti dalle sale del museo: la grande Sala del Mare con i suoi cetacei, il racconto della natura nelle sale a tema zoologico ed Orto Botanico, la storia del nostro territorio attraverso le sale di Geopaleontologia e Uomo nel Mediterraneo. Visite guidate aperte a tutti.

Costo: 6€ a partecipante. Prenotazioni e pagamento: esclusivamente online al link: https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/musmed/appuntamento-al-musmed/

Per informazioni: Segreteria didattica da lunedì a venerdì 9:00-13:00 [email protected] 0586.266711

