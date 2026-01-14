Cerca nel quotidiano:

Domenica visita guidata e Giocando s’impara al Museo di Storia Naturale

Mercoledì 14 Gennaio 2026 — 18:22

Doppio evento questa domenica 18 gennaio al Museo di storia naturale del Mediterraneo in collaborazione con la cooperativa Itinera. Una giornata rivolta alle famiglie ed a tutti coloro interessati a visitare il museo e le sale espositive rinnovate.

Alle 16 “Giocando s’impara”-  Un nuovo appuntamento del programma “Giocando s’impara” dal titolo “Alieni tra noi: animali da luoghi lontani”. Cosa succede quando un animale o una pianta si trovano catapultati in un luogo diverso da quello di origine? Scopriamo chi sono queste specie “aliene” che minacciano i nostri ambienti e cosa possiamo fare per proteggere la biodiversità. Attività per adulti e bambini dai 7 agli 11 anni.

Costo: 6 € a partecipantePrenotazioni e pagamento: esclusivamente online al link: https://itinera.link/giocando

ogni bambino deve essere accompagnato da almeno un adulto/a, con un rapporto massimo di un adulto/a ogni tre bambini/e.

Alle 16,30 visita guidata la Museo per tutti: grandi e piccoloi – Una nuova iniziativa organizzata dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Coop. Itinera.  Una passeggiata attraverso i settori espositivi in compagnia degli esperti del museo, per scoprire le ricchezze del Mediterraneo. Vi aspettano curiosità, retroscena e racconti inediti dalle sale del museo: la grande Sala del Mare con i suoi cetacei, il racconto della natura nelle sale a tema zoologico ed Orto Botanico, la storia del nostro territorio attraverso le sale di Geopaleontologia e Uomo nel Mediterraneo.  Visite guidate aperte a tutti.
Costo6€ a partecipante. Prenotazioni e pagamento: esclusivamente online al link: https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/musmed/appuntamento-al-musmed/

Per informazioni: Segreteria didattica da lunedì a venerdì 9:00-13:00 [email protected] 0586.266711

