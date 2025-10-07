Il cantautore Eugenio Sournia al Museo Fattori per Melodie su tela

Quello di domenica 12 ottobre alle ore 17.30 è il primo di una serie di appuntamento musicali inseriti nell'ambito della mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura. Il cantautore livornese si esibirà dal vivo

Con Melodie su tela la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura si arricchisce di una serie di eventi musicali e teatrali che trasformano la visita guidata tra le maestose sale di Villa Mimbelli in un percorso all’insegna delle arti, offrendo al pubblico una coinvolgente esperienza immersiva. La rassegna si inserisce all’interno del calendario di iniziative collaterali alla mostra ed è a cura di coop Itinera in collaborazione con Agave e CoopCulture. Il primo appuntamento è in programma domenica 12 ottobre alle ore 17.30 e vedrà protagonista Eugenio Sournia, talentuoso cantautore livornese, che si esibirà dal vivo all’interno del museo. Il costo dell’evento è di 3 euro a persona, oltre al biglietto d’ingresso.

Eugenio Sournia

Nato nel 1991, Eugenio Sournia è stato leader della band livornese Siberia, con la quale ha pubblicato tre dischi tra il 2016 e il 2019 (Maciste Dischi e Sugar). Il gruppo ha calcato palchi prestigiosi aprendo i concerti di artisti nazionali e internazionali come The Cure, Paul Weller, Editors, Baustelle, e ha partecipato a numerosi programmi radiotelevisivi (Sanremo Giovani, Quelli che il calcio, Stati Generali, Radio 2 Social Club, ecc.).

Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2020, Sournia intraprende la carriera solista: nel novembre 2023 pubblica l’EP “Eugenio Sournia”, prodotto da Emma Nolde per Carosello, con cui vince il Premio Ciampi 2023 (anche nella sezione “cover” con “L’ultima volta che la vidi”). Nel 2024, con il brano “Il Cielo”, ottiene il Premio della Critica e il Premio PMI a Musicultura.

Info e prenotazioni

Museo civico “Giovanni Fattori”

Via San Jacopo in Acquaviva, 65, Livorno

0586 824607

[email protected]

www.museofattori.livorno.it

Accessibilità: [email protected]

Servizi educativi: [email protected]

Visite guidate: € 3 a persona oltre al biglietto d’ingresso; [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©