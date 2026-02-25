Il movimento del corpo in dialogo tra luna e sole alla Miniera di Montecatini val di Cecina

Nella giornata della festa della donna, protagonista saranno la danza ed il movimento ispirati alle grandi figure femminili nelle civiltà del Mediterraneo

Domenica 8 marzo alle 16 nuovo appuntamento del programma DEGUSTIBUS l’evento a cura del Centro Artistico il Grattacielo APS in collaborazione con coop.Itinera e Comune di Montecatini val di Cecina che unisce cultura e gastronomia del territorio. Nella giornata della festa della donna, protagonista saranno la danza ed il movimento ispirati alle grandi figure femminili nelle civiltà del Mediterraneo.

Sarà un viaggio al di là del tempo e dello spazio, dove libertà, indipendenza, creatività, saranno alla base di ogni elaborazione simbolica.

Ci incontreremo in un Movimento libero e spontaneo, laddove le nostre eroine interne ci guideranno.

Conduce l’incontro Simonetta Ottone, professionista nell’ambito dello spettacolo e dell’insegnamento della Danza e del TeatroDanza; impegnata come Danzamovimentoterapeuta in svariati contesti educativi, socio – cultuali e sanitari. Fondatrice e Direttrice di Associazione Compagnia DanzArte.

Programma

ore 15.00: visita guidata del parco minerario: aneddoti e curiosità sulle figure femminili nella storia della miniera.

ore 16.00: laboratorio di danza terapia in sala Calderai a cura di Simonetta Ottone

a seguire: merenda offerta dal ristorante “La terrazza sul borgo”.

PARTECIPAZIONE GRATUITA, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

https://www.museodelleminieremontecatini.it/…/degustibus/

