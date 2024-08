Il Museo del Mediterraneo in notturna

Torna l’appuntamento con le visite serali a Villa Henderson. Due i turni di visita previsti, alle ore 21 e alle ore 22, con ingresso a donazione liberale. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0586.266711

Martedì 6 agosto, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, secondo appuntamento del ciclo Eureka, l’iniziativa promossa dal Museo in collaborazione con Coop. Itinera per visitare la struttura di Villa Henderson in orari inusuali.

Le visite guidate propongono un viaggio dedicato agli animali del Mediterraneo: dai grandi cetacei della Sala del Mare, ai paesaggi boschivi e palustri della Sala di Zoologia.

Una nuova occasione per conoscere meglio la natura che ci circonda, e scoprire alcuni dei nuovi allestimenti immersivi che presto diventeranno operativi nelle sale del museo.

L’obiettivo di Eureka è quello di far conoscere i nuovi percorsi espositivi inclusivi, realizzati nell’ambito del PNRR M1C3 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura.

L’ultimo appuntamento di Eureka si svolgerà il 5 settembre.

