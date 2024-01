“In viaggio con Leonardo”, domenica il primo dei tre eventi collaterali alla mostra

Domenica 14 gennaio Sulle tracce di Leonardo: un percorso tra ponti, palazzi e architetture rinascimentali ispirato a da Vinci, Info e prenotazioni: 348 7382094, mail [email protected]. Le altre due iniziative in programma sono Il gusto di Leonardo e A tavola con Leonardo. Tutte le date

In viaggio con Leonardo, un ricco calendario di iniziative culturali e turistiche in città coordinato dalla Coop. Itinera impreziosisce il palinsesto in programma della mostra al Polo culturale dei Bottini dell’Olio.

Si comincia domenica 14 gennaio con Sulle tracce di Leonardo: visite guidate gratuite riservate ai possessori del biglietto della mostra che prevedono, ogni sabato e domenica, un intrigante itinerario alla scoperta di Livorno città ideale. Un percorso tra ponti, canali d’acqua, palazzi e architetture rinascimentali ispirate ai modelli e ai trattati del grande Leonardo da Vinci.

Punto di incontro: punto informazioni – Museo della Città di Livorno, piazza del Luogo Pio, 19

Partenza: ore 16.00; si prega di presentarsi almeno 10 minuti prima

Costo: gratuito solo per chi presenta il biglietto della mostra

Prenotazione: non obbligatoria

Per gli appassionati di gastronomia c’è poi Il gusto di Leonardo nelle giornate di sabato 26 gennaio, 23 febbraio e 22 marzo a cura di Coop. Itinera in collaborazione con Osteria alle Vettovaglie (Mercato Centrale) e con la partecipazione degli attori comici Michele Crestacci e Claudio Marmugi. Un percorso originale per conoscere il bellissimo Mercato Coperto, tempio della tradizione gastronomica della città, raccontato da attori del teatro comico attraverso l’ispirazione del grande Leonardo. L’esperienza si arricchisce con assaggi della cucina rinascimentale a cura di Osteria ‘’Alle Vettovaglie’’ nel grande Salone Centrale del Mercato. Luogo: Mercato Coperto Banco Cultura a Peso – Sala delle Gabbrigiane.

Orario: 18.30

Costo: Costo adulto € 18,00 – Bambini (6-12 anni) € 8.00

Presentando il biglietto della mostra verrà applicato uno sconto di € 2 sul costo adulto del tour

Partenza tour: minimo 15 partecipanti

Prenotazioni e informazioni: Segreteria Coop. Itinera 0586.894563 (da lun. a ven. 9.00-12.30/15.30-18.30) Mobile 348 7382094 – [email protected]

L’offerta si completa infine con i sapori antichi di A tavola con Leonardo in programma sabato 3 febbraio, 17 febbraio e 9 marzo a cura di Coop. Itinera in collaborazione con Fortezza Vecchia, Menicagli Pianoforti e la partecipazione di Fabrizio Ottone, guida turistica teatrale.

Una guida eclettica e originale nei panni dell’architetto Antonio da San Gallo, progettista dell’antica Fortezza Vecchia, ci condurrà nei sotterranei del fortilizio attraverso cammini di ronda, corridoi e grandi cannoniere per scoprire il legame che unisce la città di Livorno alla storia del Rinascimento. A fine tour una degustazione di assaggi di antiche ricette rinascimentali.

Luogo: Ingresso Fortezza Vecchia

Orario: 17.45

Costo: Costo adulto € 25,00 – Bambini (6-12 anni) € 10.00 Presentando il biglietto della mostra verrà applicato uno sconto di € 2 sul costo adulto del tour

Partenza tour: minimo 20 partecipanti

Prenotazioni e informazioni Segreteria Coop. Itinera 0586.894563 (da lun. a ven. 9.00-12.30/15.30-18.30) Mobile 348 7382094 – [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©