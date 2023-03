Incontri d’autore, venerdì 3 marzo Viola Lo Moro presenta Luoghi Amati

Nuovo appuntamento della rassegna “Incontri d’autore”, venerdì 3 marzo alle 17.30 alla Biblioteca E.Levi di Cecina con Viola Lo Moro che dialoga con Cecilia Caleo, bibliotecaria della Coop.Itinera. L’incontro è gratuito

Nuovo appuntamento della rassegna “Incontri d’autore”, venerdì 3 marzo alle 17.30 alla Biblioteca E.Levi di Cecina con Viola Lo Moro, Luoghi Amati (Giulio Perrone Editore) che dialoga con Cecilia Caleo, bibliotecaria della Coop.Itinera. L’incontro è in collaborazione con la libreria Lucarelli di Cecina.

Viola Lo Moro è socia della libreria delle donne di Roma, Tuba. Ha scritto e scrive racconti e articoli per riviste letterarie e femministe («Leggendaria», «DWF», «LetterateMagazine», «femministerie», «JO Diaries-Diari dal futuro»). Nel 2020 ha pubblicato Cuore allegro con Giulio Perrone Editore. Luoghi amati è una mappa mobile, topografica di un movimento continuo. Ci sono le tappe umane, l’amore, l’eros, la meraviglia, l’intreccio e l’abbandono. E ci sono le fermate geografiche, gli spazi urbani e quelli naturali, e quelli che non sono più né l’una né l’altra cosa. I luoghi amati sono quelli accalcati e sporchi della città, le impressioni di un trionfo di oggetti in rovina. Ma anche i luoghi di una moderna invocazione alle muse, quando ormai la preghiera si è fatta sconsolata, e ad ascoltarla trova solamente una divinità oberata e silenziosa. Luoghi amati è pure una raccolta sospesa. Trionfa un eterno asfissiante presente, in cui poco è lasciato all’immaginazione, in cui molto è detto o già compiuto. Sono spazi nosocomici, in cui si ritrova la staticità di spazio e tempo della camera ospedaliera, la cui scansione è data soltanto dal gocciolare di una flebo. Brillano tuttavia a tratti alcune fluorescenze di futuro, e intuiamo l’utopia di corpi colti nella pienezza dell’incontro, gli stupori riservati all’intimità; e in quei rari luoghi luminosi si può scorgere una spinta disperata, ma possibile. Una raccolta in cui si certifica la fine di un mondo, ma se ne contempla anche la bellezza cruda e disperata. Un viaggio per raccontare, attraverso le ferite ancora visibili della città, la vitalità di un dolore che sa rendersi immortale.

La rassegna è in collaborazione con il Comune di Livorno, Comune di San Vincenzo, Comune di Cecina, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba e Comune di Suvereto.

L’ingresso all’evento è gratuito.

Per informazioni: 0586/894563 0586/824559 – mail: [email protected]

Condividi: