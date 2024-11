Inizia la nuova edizione di Giocando s’impara, domenica primo appuntamento

Domenica 17 novembre alle ore 16 si terrà il primo evento in calendario “Un tuffo nel mondo dei delfini”, un'esperienza interattiva nella suggestiva Sala del Mare. Per INFO: [email protected] oppure 0586.266711

“Giocando s’impara” appuntamenti per famiglie al Museo di Storia Naturale di Livorno. Primo appuntamento domenica 17 novembre alle 16. Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Coop. Itinera sono lieti di annunciare l’avvio della nuova edizione di “Giocando s’impara”, la serie di appuntamenti domenicali pensati per coinvolgere adulti e bambini in esperienze uniche e interattive. Dedicato alle famiglie, questo calendario di attività offre un’occasione imperdibile per esplorare il mondo della zoologia, dell’archeologia, della paleontologia e molto altro, attraverso giochi, laboratori creativi e momenti di scoperta. Quest’anno il programma sarà ancora più interessante e divertente grazie al recente rinnovamento del Museo, reso possibile dai fondi PNRR M1C3. L’intera struttura è stata riallestita in chiave moderna, tecnologica e accessibile, con nuovi spazi espositivi, installazioni immersive, didascalie aggiornate e aree tattili, pensate per migliorare l’esperienza di visita per tutti. Questo restyling aggiunge valore agli eventi di “Giocando s’impara”, rendendoli ancora più stimolanti per grandi e piccoli.

Primo appuntamento domenica 17 novembre alle ore 16 si terrà il primo evento in calendario: “Un tuffo nel mondo dei delfini”. Si tratta di un’esperienza interattiva nella suggestiva Sala del Mare, tra gli scheletri dei grandi cetacei, nuove proiezioni ed effetti sonori che rendono la visita ancora più immersiva. Dedicato a grandi e piccoli (dai 4 anni in su), l’incontro permette di esplorare il mondo dei delfini, scoprendo curiosità e segreti sull’ambiente marino in cui vivono questi magnifici mammiferi. Al termine dell’esperienza, ogni bambino potrà realizzare un piccolo delfino da portare a casa, come ricordo della giornata.

Informazioni pratiche

Costo : 6 € a partecipante

: 6 € a partecipante Note di partecipazione : ogni bambino deve essere accompagnato da

: ogni bambino deve essere accompagnato da Prenotazioni e pagamento: esclusivamente online al seguente link https://itinera.link/giocando

Non perdete l’occasione di trascorrere delle domeniche speciali, all’insegna della curiosità e del divertimento, in un Museo completamente rinnovato e ricco di nuove esperienze! “Giocando s’impara” vi aspetta al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo!

Per informazioni:

Segreteria didattica da lunedì a venerdì 9:00-13:00

[email protected]

0586.266711

