La biblioteca del Liceo Cecioni si apre alla città

Dedicata a Luciano Castelli, fondatore e primo preside della scuola, la biblioteca del Liceo Cecioni ospita oltre 10.000 libri, riviste e volumi di pregio che possono essere prenotati, da oggi non solo dagli studenti ma anche dagli "esterni", tramite il circuito interbibliotecario provinciale. Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad una convenzione con la Coop. Itinera

La biblioteca del Liceo Cecioni si apre alla cittadinanza grazie a una convenzione sottoscritta con la Cooperativa Itinera. La scuola di via Galilei metterà a disposizione la propria biblioteca non solo agli studenti e al personale interno, ma anche agli esterni.

“L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa nel Consiglio di Istituto di offrire agli studenti e alla cittadinanza i nostri spazi e i nostri servizi – spiega il dirigente scolastico Rino Bucci – rendendoli vivaci, aggreganti e stimolanti.”

Dedicata a Luciano Castelli, fondatore e primo preside della scuola, la biblioteca del Liceo Cecioni ospita oltre 10.000 libri, riviste e volumi di pregio che possono essere prenotati tramite il circuito interbibliotecario provinciale.

A partire dal 30 settembre, in via sperimentale, sono previste due aperture settimanali di tre ore ciascuna, con la collaborazione degli operatori della Cooperativa Itinera. Il lunedì, dalle ore 9 alle 12, la biblioteca sarà aperta per gli studenti e il personale interno per la consultazione e lo svolgimento di specifici progetti. “La convenzione prevede che alcuni dei nostri studenti in PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)”, continua il preside Bucci, “affianchino il personale esperto di Itinera nelle attività di catalogazione e gestione del prestito, così da avvicinarsi al mondo del lavoro e appassionarsi al mondo del libro.”

Nella stessa giornata del lunedì, sempre dalle 9 alle 12, sarà concesso l’accesso anche agli esterni, i quali dovranno entrare da via Galilei n. 40 (cancello del Conservatorio Mascagni), dove è stata già sistemata una targa, per usufruire del servizio di prestito bibliotecario.

Il giovedì, dalle ore 15 alle 18, sia gli studenti che il personale interno e gli esterni potranno accedere alla biblioteca per il prestito e l’utilizzo dell’aula studio, che potrà ospitare fino a 20 persone. Anche in questo caso, gli esterni dovranno entrare da via Galilei 40 e lasciare un documento di identità fino al termine della loro permanenza.

Le novità non finiscono qui. La convenzione prevede anche la possibilità di organizzare attività di presentazione di libri e gruppi di lettura, con l’eventuale utilizzo dell’Aula Magna dell’istituto. Dal punto di vista strutturale, è in corso di allestimento una postazione di accesso a internet per la consultazione del catalogo da parte dei visitatori e l’installazione di un monitor interattivo per supportare le presentazioni.

“Le biblioteche- sottolinea la coop Itinera- svolgono un ruolo fondamentale nella formazione della cittadinanza attiva e consapevole. Le biblioteche scolastiche offrono agli studenti l’accesso a una vasta gamma di risorse, promuovendo la capacità di analizzare criticamente le informazioni. Inoltre incoraggiano l’abitudine alla lettura, ampliando le conoscenze culturali e sociali degli studenti. Una popolazione che legge di più è meglio informata e più preparata a partecipare attivamente alla vita civica. I comodi spazi della biblioteca dell’Istituto Cecioni possono essere utilizzati per attività collaborative e progetti di gruppo, favorendo il senso di comunità e la partecipazione attiva. In sintesi, la biblioteca non sarà solo un luogo dove trovare libri, ma uno spazio di crescita civica e culturale che contribuisce allo sviluppo di cittadini consapevoli, responsabili e partecipativi”.

